Escándalo en la Casa Blanca, Donald Trump acusado de VIOLACIÓN sexual

La ex modelo, Amy Dorris, se ha presentado para acusar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de agredirla sexualmente en el torneo de tenis US Open hace más de dos décadas, en un presunto incidente que la dejó sintiéndose “enferma” y “violada”. Amy Dorris alegó que Trump la abordó fuera del baño en su palco VIP en el torneo de Nueva York el 5 de septiembre de 1997.

En el momento de la violación Dorris, tenía 24 años, ella cuenta que Donald Trump le agredió por todo el cuerpo para despuñes sujetarla con un agarre del que no pudo escapar.

“Simplemente empujó su lengua por mi garganta y yo lo estaba empujando. Y entonces fue cuando su agarre se hizo más fuerte y sus manos estaban muy a tientas y por todo mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo”, narra la ex modelo.

"No sé cómo se llama así cuando se mete la lengua en la garganta de alguien. Pero lo empujé con los dientes. Lo estaba empujando. Y creo que podría haberle lastimado la lengua".

Los abogados de Trump dijeron que parecía increíble que Dorris eligiera voluntariamente estar cerca de Trump, en el Abierto de Estados Unidos y en el memorial de Versace.

Donald Trump niega la violación a Amy Dorris

Por su parte, el Presidente Donald Trump negó a través de sus abogados, los términos más enérgicos de haber acosado, abusado o comportado indebidamente con Dorris.

Mientras que desde Florida, donde actualmente vive, Dorris proporcionó pruebas para respaldar su relato de sus encuentros con Trump, incluido su boleto al US Open y seis fotos que la muestran con el magnate inmobiliario durante varios días en Nueva York. Trump tenía 51 años en ese momento y estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples.

Su relato también fue corroborado por varias personas a las que confió sobre el incidente. Incluyen a una amiga en Nueva York y la madre de Dorris, a quienes llamó inmediatamente después del presunto incidente, así como a un terapeuta y amigos con los que habló en los años posteriores.

Todos dijeron que Dorris había compartido con ellos detalles del presunto incidente. Dorris, ahora de 48 años y madre de dos hijas gemelas, dijo que había considerado hablar públicamente sobre el incidente en 2016, cuando varias mujeres hicieron públicas acusaciones similares contra el entonces candidato republicano a la presidencia.

Ella misma dice que decidió no presentarse, en parte porque pensó que hacerlo podría dañar a su familia, pero ahora considera que sus hijas están a punto de cumplir 13 años y quiero que sepan que no dejas que nadie te haga nada que no quieras. “Y prefiero ser un modelo a seguir. Quiero que vean que no me quedé callado, que me enfrenté a alguien que hizo algo inaceptable".

Abogados defienden a Donald Trump alegando el momento de las afirmaciones tan cerca de las elecciones presidenciales de noviembre sugería que podrían tener motivaciones políticas.

Dorris dijo que pasó varios días con Trump en septiembre de 1997 después de que su entonces novio, Jason Binn, la llevara a Nueva York durante un largo fin de semana. En ese momento, Dorris vivía con amigos en Boca Raton, Florida, y viajaba regularmente a Miami para trabajar como modelo y actuar ocasionalmente.

Binn, fundador de varias revistas de moda y estilo de vida de lujo, era amigo de Trump; en 1999, según los informes, describió al empresario inmobiliario como su "mejor amigo".

Así se dio la violación de Trump;

El viernes 5 de septiembre, Dorris dijo que Binn la llevó a encontrarse con Trump en su oficina en Trump Tower en Midtown Manhattan, antes de que fueran juntos al Abierto de Estados Unidos en Queens.

"Entró muy fuerte de inmediato", dijo Dorris sobre Trump. "Parecía típico de cierto tipo, personas que simplemente sienten que tienen derecho a hacer lo que quieran ... aunque yo estuve allí con mi novio".

A la pareja se unieron otros amigos de Trump en su palco privado, una lujosa suite alfombrada que tenía un balcón con vista a la cancha. Las fotos del día muestran a Dorris junto a Trump y su amiga Marylou Whitney.

Dorris dijo que el presunto asalto ocurrió cuando se levantó para ir al baño, que estaba escondido detrás de una pared divisoria a pocos metros de donde los invitados de Trump estaban viendo el tenis.

"Tenía algunos problemas con mis lentes de contacto", dijo. "Recuerdo haber entrado allí para humedecer mi lente".

Cuando salió, alega, Trump estaba esperando afuera. "Inicialmente pensé que estaba esperando para ir al baño, pero ese no fue el caso, desafortunadamente", dijo. Ella alega que Trump la forzó después de un breve intercambio en el que ella recuerda que se rió nerviosamente y le dijo: "No, lárgate".

Ella alegó que le dijo a Trump "no, por favor detente" pero "a él no le importaba". "No importa quién eres", dijo. “Cada vez que alguien dice que no, no significa que no. Y eso simplemente no funcionó para mí. No fue suficiente ".

"Estaba un poco en estado de shock", agregó. “Me sentí violada, obviamente. Pero todavía no lo estaba procesando y solo estaba tratando de volver a hablar con todos y pasar un buen rato porque, no sé, me sentí presionado para ser así".

Dorris no puede recordar si le contó a Binn todos los detalles del presunto asalto, pero dice que le pidió que le dijera a Trump que la dejara en paz. Ella dijo que le dijo a Binn: "Él está sobre mí. No puedo lidiar con esto. Tienes que hacer algo."

Binn no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, según los abogados de Trump, Binn les dijo que no recordaba que Dorris le dijera que algo inapropiado había sucedido con Donald Trump o que se sentía incómoda con él.

Dorris dijo que poco después del presunto incidente, llamó a un amigo que vivía en la ciudad y les contó lo que había sucedido. “Creo que me sentí segura sabiendo que tenía a alguien en Nueva York a quien podía ir, Dios no lo quiera, empeoró”, dijo.

Dijo que Trump no volvió a agredirla seriamente durante su estadía en Nueva York, pero que continuó persiguiéndola a pesar de su firme rechazo a sus avances.

El día después del presunto asalto, Dorris y Binn regresaron al palco de Trump en el US Open. Dorris dijo que decidió usar un atuendo "conservador" de pantalones caqui, un suéter de punto azul y mocasines en un esfuerzo por desalentar más avances de Trump.

La pareja se detuvo en el apartamento de Trump en Trump Tower en el camino, donde posaron para fotografías con celebridades que también estaban visitando al magnate inmobiliario antes de asistir al tenis, incluidos los músicos Lenny Kravitz y Sean Combs, también conocido como Puff Daddy.

Dorris dijo que Trump continuó persiguiéndola, haciéndole preguntas como: "¿Podrías verte viviendo aquí?" "No importaba que me cambiara de ropa, seguía siendo la misma situación", dijo. “No me sentí como yo ese segundo día en absoluto. Se sintió como si me hubieran quitado algo".

Más tarde se les unieron en el palco de Trump más invitados VIP, entre ellos Leonardo DiCaprio y el ilusionista David Blaine, con quien posaron para fotografías. DiCaprio, Blaine, Kravitz y Combs no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Dos días después, el 8 de septiembre de 1997, Dorris dijo que asistió a un servicio en memoria de Gianni Versace con Binn y Trump.

Cuando se le preguntó por qué siguió pasando tiempo con Binn y Trump en los días posteriores al presunto asalto, Dorris dijo: “Yo estaba allí desde Florida y estaba con Jason. No tenía dinero, no tenía adónde ir. Íbamos de un evento a otro y fue abrumador”.

No procesó completamente lo que había sucedido hasta más tarde, agregó. "La gente pasa años rodeada de personas que las han abusado, eso es lo que pasa cuando sucede algo traumático, te congelas".