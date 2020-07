Es real, el Congreso de Estados Unidos preocupado por amenaza OVNI

El Día Mundial de los OVNI de este año llega en un momento de gran interés en la búsqueda de décadas para resolver el misterio de los objetos voladores no identificados (OVNI) gracias a la reciente desclasificación de videos de la Marina que muestran lo que llamó "fenómenos aéreos inexplicables".

Esta situación es de suma importancia por el hecho que no solo entusiastas de los ovnis que están entusiasmados, ya que es el mismo Congreso de los Estados Unidos el que también quiere ver lo que el Pentágono y las agencias de inteligencia de la nación saben sobre los ovnis.

Aunque el interés del Congreso no es respecto a extraterrestres, sino por preocupaciones de que puedan representar amenazas tecnológicas avanzadas de adversarios extranjeros.

Videos de OVNI desclasificados

La Marina desclasificó tres videos de alto secreto previamente filtrados de la Marina de los Estados Unidos a fines de abril en un esfuerzo por "aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que habían estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos, "dijo Susan Gough”, portavoz del Pentágono.

"Los fenómenos aéreos observados en los videos siguen caracterizados como 'no identificados'", agregó el portavoz.

Publicado por primera vez por el New York Times en 2017, los videos capturaron lo que los pilotos de combate de la Marina F / A-18 vieron en sus sensores de video durante los vuelos de entrenamiento en 2004 y 2015 frente a la costa de California. Aún más convincente fue el audio de las reacciones de los pilotos a los objetos y las maniobras de rápido movimiento que vieron en sus pantallas.

En 2020 se desclasificaron videos sobre OVNI donde aparecen objetos en radar del ejército.

El lanzamiento de los videos de la Marina sobre OVNI ha despertado un interés renovado por parte de los investigadores de ovnis y los legisladores de la nación que quieren saber qué más sabe el gobierno de los Estados Unidos sobre los ovnis y si podrían representar avances tecnológicos de los adversarios de Estados Unidos.

Hace dos semanas, el Comité de Inteligencia del Senado incluyó lenguaje en el proyecto de ley anual de autorización de Inteligencia que requeriría que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Pentágono compilen un análisis detallado no clasificado de todos los datos que han recopilado sobre el "fenómeno aéreo no identificado".

"El Comité sigue preocupado porque no existe un proceso unificado e integral dentro del gobierno federal para recopilar y analizar información de inteligencia sobre fenómenos aéreos no identificados, a pesar de la amenaza potencial", dijo el comité en una descripción del proyecto de ley titulado "amenazas aéreas avanzadas".

"Eentiende que la inteligencia relevante puede ser delicada; sin embargo, el Comité considera que el intercambio de información y la coordinación en toda la Comunidad de Inteligencia ha sido inconsistente, y este tema ha carecido de la atención de los principales líderes", agregó.

El análisis solicitado por el comité incluiría información recopilada de inteligencia geoespacial, inteligencia de señales, inteligencia humana e incluso datos del FBI de "investigaciones de intrusiones de datos de fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos".

MÁS CLARO, EVIDENTE Y NÍTIDO, IMPOSIBLE ¿ VERDAD ?



Este OVNI fue grabado en California - Estados Unidos, hace unas tres semanas !! pic.twitter.com/VqvYwhITn5 — Rodrigo Giraldo V. (@rogival) June 28, 2020

El comité también reveló que una "Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados" previamente desconocida estaba operando dentro de la Oficina de Inteligencia Naval, que parece estar investigando informes de ovnis. La existencia de la fuerza de tarea fue una sorpresa porque se creía que el Pentágono había dejado de investigar tales informa en 2012 con el final de un programa que se hizo público por el mismo artículo del New York Times que publicó los tres videos filtrados de la Marina.

Interés del Congreso por los OVNI indica cambio

Si bien los ovnis han estado vinculados a la existencia de extraterrestres durante décadas, para algunos entusiastas de los ovnis, el nuevo interés público y del Congreso es indicativo de que las actitudes podrían estar cambiando sobre lo que se ha visto como un concepto marginal.

"Estrictamente hablando, ya no debería haber ningún debate sobre la existencia de ovnis", dijo a ABC News Alexander Wendt, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Estatal de Ohio. "Si no era evidente para todos que los ovnis son reales, la Marina confirmó la existencia de al menos tres de ellos oficialmente".

Wendt, quien ha escrito sobre los ovnis en el contexto de las implicaciones políticas y de seguridad, quiere ver más videos publicados por el ejército de los Estados Unidos pero quiere ver a la comunidad científica realizar una investigación seria sobre un tema que sigue siendo un tabú para muchos científicos.

"El tema crucial es lograr que se haga algo de ciencia sobre estas cosas", dijo Wendt. "Dado que, sin duda, los nuevos videos serán sorprendentes, hasta que tengamos algo de ciencia ovni, no sabremos con qué estamos tratando, si acaso".

En una entrevista el propio Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ser escéptico respecto a la inteligencia extraterreste.

Pero Wendt cree que los videos solo prueban la existencia de ovnis, no la existencia de extraterrestres, que según él son "completamente desconocidos".

Pero una persona que no parece estar convencida de que los pilotos de la Marina se hayan encontrado con ovnis es el presidente Donald Trump.

El año pasado, Trump le dijo al reportero, George Stephanopoulos, que era escéptico ante los informes.

"Quiero que piensen lo que piensen", dijo Trump. "Ellos dicen, y yo he visto, y he leído, y he escuchado. Y tuve una reunión muy breve al respecto. Pero la gente dice que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No particularmente."

Cuando se le preguntó si pensaba que sabría si hubiera un caso de vida extraterrestre, el presidente respondió: "Bueno, creo que mis grandes pilotos lo sabrían. Nuestros grandes pilotos lo sabrían".

"Ven las cosas un poco diferentes del pasado. Así que vamos a ver. Estamos observando, y usted será el primero en saberlo", continuó.

Pero hace dos semanas, Trump hizo algunos comentarios intrigantes sobre Roswell, Nuevo México, el sitio uno de los reclamos más famosos sobre ovnis y extraterrestres.

En 1947, un ranchero descubrió escombros no identificables cerca de Roswell que llevaron a especular que se trataba de un ovni estrellado. La Fuerza Aérea más tarde reconoció que era un globo meteorológico, aunque décadas más tarde reconoció que el globo era parte de un proyecto destinado a detectar pruebas de bombas atómicas soviéticas.

Pero los teóricos de la conspiración continúan creyendo que no solo se estrelló un ovni en Roswell, sino que el gobierno también recuperó los restos de extraterrestres que estaban a bordo.

Durante una entrevista con su padre, Don Trump Jr. preguntó en broma si el presidente divulgaría alguna vez más información sobre Roswell para "hacernos saber lo que realmente está sucediendo".

Trump respondió: "No voy a hablar contigo sobre lo que sé al respecto, pero es muy interesante".

Cuando se le preguntó si algún día podría desclasificar esa información, Trump respondió: "Bueno, tendré que pensar en eso". El Día Mundial de los Ovnis se celebra cada año el 2 de julio, el día de 1947 cuando el incidente de Roswell se hizo público por primera vez.