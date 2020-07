Es oficial: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, da positivo por coronavirus

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo por el coronavirus Covid-19, informaron medios locales.

El lunes por la noche, el mandatario brasileño dijo que fue al hospital para una exploración pulmonar y que se haría una nueva prueba para detectar el virus, después de desarrollar síntomas, incluida fiebre. Más tarde se reveló que el examen médico separado había demostrado que sus pulmones estaban "limpios".

"El presidente, en este momento, goza de buena salud y permanece en su residencia", dijo su oficina el lunes.

En los últimos meses, varios de los ayudantes de Bolsonaro se infectaron con Covid-19. Sin embargo, a menudo se ha visto al presidente desafiando restricciones como el uso de máscaras y el distanciamiento social.

Bolsonaro ha minimizado repetidamente la amenaza del virus, diciendo que era solo una "pequeña gripe" y condenando a los gobernadores por imponer bloqueos que están causando la pérdida de empleos.

Brasil ha reportado con mucho el mayor número de casos de coronavirus en América Latina y es el segundo después de Estados Unidos.

Jair Bolsonario “desafía” con el coronavirus

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, describió sus pulmones como "limpios" después de someterse a una segunda prueba para detectar el nuevo coronavirus y los medios locales informaron que tenía síntomas asociados con la enfermedad respiratoria COVID-19.

Bolsonaro dijo a los partidarios el lunes frente al palacio presidencial que acababa de visitar el hospital y que lo habían examinado.

"No puedo acercarme mucho", dijo en comentarios grabados por Foco do Brasil, un canal de YouTube progubernamental. "Vine del hospital. Me sometí a una exploración pulmonar. El pulmón está limpio".

Brasil ha sumado un gran número de víctimas del coronavirus.

La oficina del presidente dijo en un comunicado que el presidente está en su casa y "goza de buena salud". Bolsonaro ha minimizado repetidamente el impacto del virus, incluso cuando Brasil ha sufrido uno de los peores brotes del mundo, con más de 1.6 millones de casos confirmados y más de 65 mil muertes relacionadas, según datos oficiales del lunes.

El populista de derecha a menudo ha desafiado las pautas locales para usar una máscara en público, incluso después de que un juez le ordenó hacerlo a fines de junio.

Durante el fin de semana, Bolsonaro asistió a varios eventos y estuvo en contacto cercano con el embajador de Estados Unidos en Brasil durante las celebraciones del 4 de julio.

La embajada de Estados Unidos en Brasilia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bolsonaro dio negativo para el coronavirus después de que varios asistentes fueron diagnosticados después de una visita a la finca Mar-a-Lago, Florida, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en marzo.

Medios informaron que Bolsonaro comenzó a tomar los medicamentos hidroxicloroquina y azitromicina, que él promociona como un tratamiento COVID-19 a pesar de las pocas pruebas de su efectividad.