"Es histórico": Mujeres de color dominan la lista de Joe Biden para vicepresidenta

mujeres de color Joe Biden

Mientras Joe Biden sopesa a los posibles compañeros de carrera, le han preguntado repetidamente sobre las mujeres que está considerando. El demócrata ha respondido repetidamente que varias mujeres de color están en su lista.

La declaración del ex vicepresidente tiene todas las características de una evasión tímida, manteniendo abiertas todas las posibilidades. Pero también es un hito.

"No ha habido otro momento en la historia de nuestra nación en el que una nominada de cualquiera de las partes haya anunciado que varias mujeres bien calificadas, incluidas mujeres de color, están bajo una seria consideración", dijo Valerie Jarrett, amiga desde hace mucho tiempo y asesora de la Casa Blanca para el presidente Obama.

⚡️ La senadora Amy Klobuchar desiste de acompañar a Joe Biden como candidata a vicepresidenta demócrata: "Este es un momento para poner a una mujer de color en la boleta". https://t.co/VQkjMtCsYR — Twitter Moments en Español (@MomentsES) June 19, 2020

El avance, dijo, refleja el progreso que las mujeres subrepresentadas han logrado en política.

"Tiene una vergüenza de riquezas entre las cuales elegir, y eso es maravilloso", dijo Jarrett, quien es negra, antes de corregirse: " Maravilloso "no funciona, es histórico".

A pesar de que las elecciones de Biden reflejan un grupo diversificado de talentos, también ponen de relieve el abismo que todavía existe entre las mujeres de color, que representan aproximadamente el 20% de la población, y su representación fraccional en cargos electos.

Muchas de las personas consideradas han mantenido la distinción de "primero" o "solo" en algún momento de su carrera, lo que subraya que ser una mujer minoritaria en la política puede ser un negocio solitario.

"Si bien ese progreso es bueno y debería notarse, no sé si es un triunfo, porque tenemos la capacidad de ser mejores que eso", dijo Keneshia Grant, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Howard.

Emergiendo como el presunto candidato demócrata de un campo históricamente diverso de candidatos presidenciales, Biden, un septuagenario blanco, prometió en marzo elegir una compañera candidata.

La senadora estadounidense Amy Klobuchar se retiró de la consideración como compañera de fórmula de Joe Biden para las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre, diciendo que el puesto debería ser para una mujer de color. Entiéndase Michel Obama. https://t.co/ByUQed7ha9 — ���� JoseMa ���� (@Lamzelok) June 19, 2020

El compromiso fue notable en sí mismo; solo dos mujeres, Geraldine Ferraro en 1984 y Sarah Palin en 2008, han ocupado ese lugar en el boleto para las dos fiestas principales.

¿Presión para escoger una mujer de color?

Casi al instante, la presión comenzó a aumentar en algunos rincones para que Biden seleccionara una mujer de color. Ha adquirido mayor resonancia a medida que el país lidia con la violencia policial y las relaciones raciales tras los asesinatos de George Floyd en Minneapolis, Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, y otros afroamericanos.

La senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, que es blanca y una vez fue vista como una de las mejores opciones, recientemente se retiró de la consideración, diciendo que tener una mujer de color en el boleto "curaría a esta nación".

Otros en el Partido Demócrata han sido más específicos, argumentando que una mujer negra está mejor equipada para este momento de considerar el racismo profundamente arraigado.

Biden, quien se comprometió hace meses a nominar a una mujer negra para la Corte Suprema, ha tenido cuidado hasta el momento de no hacer ningún compromiso sobre el origen racial o étnico de su elección vicepresidencial. Varias mujeres blancas, especialmente la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, permanecen en la lista de candidatos.

“Hay muchas mujeres increíblemente calificadas, pero si quieres sanar a esta nación, creo que este es el momento para poner a una mujer de color en esa boleta ”, argumentó la senadora.



Amy #Klobuchar se retira de la lista para vicepresidenta de Joe #Bidenhttps://t.co/7Vcc8sXJau — Latino News Network (@Latinonews_net) June 19, 2020

"No he hecho ese juicio", dijo Biden a una estación de noticias local de Pensilvania sobre la selección de un compañero de fórmula negro. "Hay varias mujeres afroamericanas que están siendo consideradas, así como hispanas y caucásicas".

La charla de los medios tiende a saltar a quién elegirá: ¿Kamala Harris, tal vez? Tal vez Tammy Duckworth? Bienvenido a la fiesta de especulación, Karen Bass.

Menos comentado es que no hace tanto tiempo semejante declaración habría parecido inverosímil.

Mujeres de color en el poder

La primera mujer de color elegida para el Congreso fue la representante demócrata Patsy Takemoto Mink de Hawai, quien fue elegida en 1964. La demócrata de Nueva York Shirley Chisholm, la primera mujer negra en servir en la Cámara, la siguió cuatro años después.

La primera latina no fue elegida hasta 1989, y fue solo hace dos años que las primeras mujeres nativas americanas ganaron escaños en la Cámara. A partir de ahora, las mujeres pertenecientes a minorías representan aproximadamente el 9% de la Cámara.

Hace menos de 30 años, el Senado de los EE. UU. Vio a su primera miembro femenina de color: la demócrata de Illinois Carol Moseley Braun, quien también fue la primera mujer afroamericana de la cámara.

"(Biden), usted trabajó para prohibir el transporte escolar. Había una niña pequeña en California, que formaba parte de la segunda clase no segregada en los colegios públicos. Esa niña necesitaba el transporte escolar todos los días. Y esa niña era yo". #DemDebate2 pic.twitter.com/8iN68bOljN — Alberto (@alberto_monje) June 28, 2019

Moseley Braun, uno de los primeros partidarios de la candidatura presidencial de Biden que lo acredita como mentor, dijo que ser mujer y Black era un "doble golpe" cuando se trataba de construir una carrera política.

"Una mujer de color tiene tanto el sexismo para tratar por un lado como el racismo por el otro", dijo.

Hoy en día, solo hay cuatro mujeres de color en el Senado, todas ellas demócratas. Dos: Harris de California, que es de ascendencia jamaicana e india, y Duckworth de Illinois, que es tailandés estadounidense, se disputan el puesto de vicepresidencia.

Y en las mansiones de los gobernadores de la nación, otra plataforma de lanzamiento tradicional para elecciones vicepresidenciales, las mujeres de color son aún más escasas.

Si bien dos mujeres de color han sido elegidas para gobernaciones en el pasado, ambas republicanas, solo hay una que se desempeña como gobernadora hoy: la demócrata Michelle Lujan Grisham de Nuevo México, una latina que también está en la lista de Biden. Nunca ha habido una gobernadora negra.

En comparación con las décadas pasadas, el grupo de talentos de mujeres de color en política ha crecido sin lugar a dudas, y muchas de las nuevas generaciones elegidas para el Congreso y las legislaturas estatales alentaron a muchos defensores de su representación, ya que una avalancha de nuevas candidatas se postuló para el cargo.

Shirley Chisholm, la primera mujer negra en servir en la Cámara

Los expertos políticos señalan un segundo fenómeno en marcha en este momento: una redefinición de lo que califica a un candidato para ser considerado en primer lugar.

La noción de experiencia previa fue cambiada fundamentalmente hace cuatro años cuando Donald Trump, un empresario y estrella de televisión de realidad sin experiencia en el gobierno o el ejército, ganó la Casa Blanca.

Ahora, cuando se trata de qué tipo de currículum se requiere, "todas las apuestas están canceladas", dijo Erin Loos Cutraro, fundadora y directora ejecutiva de She should Run, que alienta a las mujeres a buscar cargos políticos. "Después de las elecciones de 2016, lo que aprendimos es que no existe ese antecedente que sea la fórmula perfecta".

Si bien algunos de los nombres en la lista de Biden se ajustan a la rúbrica tradicional, un período en el Senado o como ejecutivo estatal, otros representan una gama más amplia de experiencia.

"Si está diciendo que va a valorar tener una mujer de color específicamente, y sabemos que existen estas barreras históricas y estructurales que las mujeres de color han tenido en ciertos niveles de oficina, necesariamente tendrá que expandirse donde mires", dijo Kelly Dittmar, académica del Centro de Mujeres y Política de los Estados Unidos en la Universidad de Rutgers.

De ahí el zumbido vicepresidencial que rodea a la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien ha sido investigada para el papel, y Stacey Abrams, una ex líder legislativa de Georgia que aprovechó su fracasada gobernación gubernamental como defensora de los derechos de voto. Abrams, que no ha sido tímida acerca de su interés en el puesto de vicepresidenta, le dijo a PBS recientemente que ha estado "en comunicación" con el equipo de Biden.

La senadora demócrata por #Minnesota, #AmyKlobuchar, se retiró de consideración como posible vicepresidenta de #JoeBiden, el aspirante presidencial por el #PartidoDemócrata, añadiendo que debería elegir a una mujer de color como compañera de fórmula. pic.twitter.com/EZdK6jTa0E — jvillanueva67 (@javillanueva67) June 19, 2020

Ya sea que su experiencia provenga del gobierno local, estatal o federal, casi todas las mujeres de color consideradas se han convertido en hacedoras de historia. Antes de que la representante Val Demings ganara su escaño en el Congreso de Florida, fue la primera mujer jefa de policía de Orlando.

Bass, ahora congresista de Los Ángeles, fue la primera mujer afroamericana en el país en dirigir un cuerpo legislativo estatal cuando se convirtió en presidenta de la Asamblea de California en 2008. Harris fue la primera mujer y la primera persona negra en ser elegida fiscal de distrito de San Francisco, distinciones que también mantuvo cuando se convirtió en fiscal general de California.

Susan Rice, otra competidora, alcanzó la cima de las filas de seguridad nacional en la administración Obama, convirtiéndose en la primera mujer negra en servir como embajadora en las Naciones Unidas y la segunda, después de Condoleezza Rice, en servir como asesora de seguridad nacional.

La amplitud de la lista vicepresidencial marca el reconocimiento generalizado, tardío, en opinión de algunas personas, de que es posible elegir una mujer de color para el trabajo. ¿Pero es necesario?

¿Maniobra?

Algunos aliados de Biden, como el representante James E. Clyburn, el influyente congresista de Carolina del Sur, han permitido un margen de maniobra, diciendo que elegir a una mujer negra "no es una obligación, pero sería una ventaja".

Una encuesta del New York Times encontró que una gran mayoría de los votantes registrados, incluida la mayoría de los encuestados negros y latinos, dijo que la raza no debería ser un factor en la decisión de Biden.

Pero otros dicen que Biden probablemente enfrentaría preguntas difíciles si no cumplía en la selección de una mujer de color.

"En un clima político en el que sabemos que los votantes negros necesitan especialmente obtener tasas más altas que en el '16, donde los jóvenes deben estar motivados para participar ... tendría que explicar por qué eligió a una mujer que quizás no podría marcar esas casillas de una manera que una mujer negra podría tener o una mujer de color podría tener ", dijo Stefanie Brown James, fundadora del Colectivo PAC, que tiene como objetivo aumentar la representación política negra.

Es probable que esa elección no venga por semanas; Biden ha dicho que el largo proceso de investigación de antecedentes acaba de comenzar. Mientras tanto, personas como Moseley Braun, quien está esperando que la elección sea una mujer de color, está saboreando este momento.

"Realmente tenemos que darnos palmaditas colectivas en la espalda por el hecho de que hemos llegado tan lejos", dijo. "La generación de mi madre ni siquiera podía soñar con una conversación de una vicepresidenta de una mujer negra. Hubiera sido como hablar de patinar sobre hielo en la luna".