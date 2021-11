Es falso, no quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna

Si se quiere visitar Estados Unidos pero se tiene la duda porque no se tiene el esquema completo de vacunación, en La Verdad Noticias te informamos que no quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna, pero sí se tendrá una consecuencia.

Para ingresar a Estados Unidos por motivos no esenciales se debes presentar un comprobante de vacunación contra coronavirus (COVID-19), pero esta nueva medida estadounidense ha generado dudas respecto a las consecuencias de no mostrar este documento.

Recientemente Estados Unidos abrió sus fronteras, incluido para Europa, pero ha dado a conocer que para ingresar se necesitará un certificado de vacunación de al menos 14 días antes de su arribo al país.

No quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna

Si no no quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna ¿pasará algo?

Una de las dudas que se ha dado desde que se anunció que EEUU abriría su frontera con México para viajes no esenciales, pero únicamente para vacunados fue sí el país vecino quitaría las Visas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sugirió que las personas no esperen al momento de las preguntas e indiquen verbalmente que están vacunados contra el virus SARS-CoV-2. Esto, debido a que quedará a criterio de cada oficial el pedir el comprobante de vacunación de manera física o digital.

No quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna, así lo dijo Moises Castillo, encargado de la garita de San Ysidro, California “No vamos a estar quitando visas ni documentos. Probablemente van a ser regresados”.

Así como tampoco habrá consecuencia o castigo para las personas que viajaron en meses pasados a Estados Unidos para recibir la vacuna contra COVID-19, pero se debe considerar lo siguiente, porque el acceso no les será permitido si no se cumple.

El esquema de vacunación debe estar completo por lo menos 14 días previos a ingresar a EEUU.

Haber recibido las fórmulas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Las dosis desarrolladas por las farmacéuticas CanSino Biologics y la Sputnik, del Instituto Gamaleya no se encuentran dentro de dicha lista.

Vacunas válidas en EEUU

Pfizer: dos dosis.

Moderna: dos dosis.

Johnson & Johnson: una dosis.

AstraZeneca: dos dosis.

Sinopharm: dos dosis.

Sinovac: dos dosis.

Covaxin: dos dosis.

Covishield: dos dosis.

Y aunque no quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna, en caso de tener el esquema a medias, no haber recibido ninguna vacuna o contar con una de las fórmulas no válidas, los agentes de Aduanas negarán el acceso a la Unión Americana.

Comprobante válido de vacunación para ingresar a EEUU

No quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna y el comprobante válido debe incluir los siguientes datos.

Las autoridades de Estados Unidos exigen que los viajeros internacionales presenten comprobantes de vacunación contra COVID-19 con las siguientes características, especificadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aunque no No quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna.

Registro verificable digital o en papel: Código QR que permita comprobar el estado de vacunación al ser escaneado. Puede ser el certificado Covid digital de la Unión Europea.

Registro en papel no verificable: La impresión del registro de vacunación contra Covid-19 o un certificado emitido a nivel nacional, subnacional o por un proveedor de vacunas autorizado. Puede ser la tarjeta de los CDC.

Registro digital no verificable: Foto digital de la tarjeta o registro de vacunación, el registro o certificado descargado de una fuente oficial, como una agencia de salud pública, gubernamental y otro proveedor de vacunas autorizado.

Todos estos documentos deben incluir el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, nombre de la institución que emite el registro, fecha de la inoculación y el fabricante de la vacuna.

¿Qué pasa si se quiere ir a vacunar a EEUU?

No quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna, pero qué pasa si se quiere ir a vacunar en dicho país.

Si se quiere viajar a Estados Unidos para aplicarse la vacuna, aunque muestren que tienen una cita pactada, se negará la entrada al país a personas que pretendan ir a vacunarse a alguna región de EEUU si previamente no fueron inoculados con una fórmula autorizada.

Tener visa vigente

Contar con pasaporte vigente

Poseer un comprobante de vacunación vs COVID-19

Permiso I-94 para visitantes por tierra

Resultado negativo de prueba COVID-19 para visitantes por vía aérea

Es cierto que no quitarán Visa por intentar ingresar a EEUU sin vacuna, pero se debe cumplir con estos requisitos para ingresar.

