¿Es el científico Charles Lieber el responsable de crear el coronavirus?

El científico Charles Lieber, detenido el pasado martes 28 de enero en Estados Unidos, acusado por mentir sobre su implicación y sus negocios con un programa de investigación del Gobierno de China mientras recibía fondos federales estadounidenses para sus estudios, ha comenzado a ser blanco de rumores de haber creado la nueva cepa del coronavirus.

Dichos rumores crecen, luego de que en los últimos meses, fiscales del país han presentado una serie de casos en los que universidades y laboratorios de Estados Unidos no revelan la financiación que reciben de Pekín o incluso roban información de alta relevancia científica para desarrollarla en China.

Según documentos judiciales, desde 2008, el Dr. Lieber, quien se desempeñó como investigador principal del Grupo de Investigación Lieber de la Universidad de Harvard, que se especializó en el área de nanociencia, recibió más de 15,000,000 en fondos de subvención de los Institutos Nacionales de Salud ( NIH) y Departamento de Defensa (DOD). Estas subvenciones requieren la divulgación de conflictos de intereses financieros extranjeros importantes, incluido el apoyo financiero de gobiernos extranjeros o entidades extranjeras.

Sin el conocimiento de la Universidad de Harvard a partir de 2011, Lieber se convirtió en un "Científico Estratégico" en la Universidad Tecnológica de Wuhan (WUT) en China y fue un participante contractual en el Plan de los "Mil Talentos de China" desde 2012 hasta 2017. El Plan de los "Mil Talentos de China" es uno de los Los planes de reclutamiento de talentos chinos más destacados diseñados para atraer, reclutar, y cultivar talentos científicos de alto nivel para fomentar el desarrollo científico, la prosperidad económica y la seguridad nacional de China.

Estos programas de talentos buscan atraer a los talentos chinos en el extranjero y a expertos extranjeros para que aporten su conocimiento y experiencia a China y recompensen a las personas por robar información patentada. Según los términos del contrato de tres años de Thousand Talents de Lieber, WUT le pagó a Lieber 50,000 dólares por mes, gastos de vida de hasta 158,000 dólares y le otorgó más de 1.5 millones para establecer un laboratorio de investigación en WUT.

A cambio, Lieber se vio obligado a trabajar para WUT "no menos de nueve meses al año" al "declarar proyectos de cooperación internacional, cultivar maestros jóvenes y Ph.D. estudiantes, organizando conferencias internacionales. La queja alega que en 2018 y 2019, Lieber mintió sobre su participación en el Plan de los Mil Talentos y su afiliación con WUT.

El 24 de abril de 2018, aproximadamente, durante una entrevista con los investigadores, Lieber declaró que nunca se le pidió que participara en el Programa de los Mil Talentos, pero que "no estaba seguro" de cómo China lo categorizaba.

En noviembre de 2018, los NIH le preguntaron a Harvard si Lieber no había revelado su supuesta relación con WUT y el Plan de los Mil Talentos de China. Lieber hizo que Harvard le dijera falsamente a NIH que Lieber "no tenía una asociación formal con WUT" después de 2012, que "WUT continuó exagerando falsamente" su participación en WUT en los años siguientes, y que Lieber "no es y nunca ha participado" Plan de los Mil Talentos de China.

Esta situación ha generado una serie de especulaciones que llevan a la teoría que el científico de Harvard pudo haber ayudado a China a crear el virus que incialmente se generó e Wuhan y se ha expandido a todo el planeta, generado más de 60 mil muertes y por lo menos un millón 192 mil 28 infectados.

