¿Es efectivo vacunarse contra la INFLUENZA en estos momentos?

En estos momentos, la vacuna contra la gripe es la más eficaz y recomendada, ya que evitará que las personas contraigan la gripe y no abrumen el sistema de salud por atención médica pacientes con COVID-19 a la vez.

¿Es importante la vacuna contra la gripe?

La Dra. Julia Blank, médica de medicina familiar del Providence Saint John 's Health Center. dice que la inmunidad de la vacuna anterior disminuye en aproximadamente seis meses, por lo que no lo protegerá año tras año.

Es importante aumentar la producción de anticuerpos de su cuerpo cada temporada de gripe. Además de eso, la gripe en sí misma evoluciona de una temporada a otra; La vacuna del año pasado no lo protegerá tan bien contra la cepa de este año.

La vacuna contra la influenza se actualiza cada temporada de influenza para que coincida mejor con los datos de vigilancia sobre qué cepas del virus de la influenza están circulando actualmente y se prevé que circulen durante la próxima temporada.

Según el Proyecto de seguimiento de COVID. Si se ve un gran aumento de casos graves de gripe y COVID al mismo tiempo este otoño e invierno, nuestro sistema de salud puede verse abrumado y esto, a su vez, puede conducir a una mayor morbilidad y mortalidad, dice. Vacunarse también es útil para fines de diagnóstico. Si se ha vacunado contra la gripe y luego se despierta con fiebre y tos, su médico puede enviarlo para una prueba de COVID-19 rápida e inteligente.

¿Cómo funcionan las vacunas contra la influenza?

La vacuna contra la gripe más común es tetravalente, lo que significa que se dirige a cuatro cepas distintas de gripe. Cada vacuna tetravalente protege contra dos A-tipos de gripe y dos B-tipos. Los tipos A se encuentran tanto en humanos como en animales, mientras que los tipos B afectan solo a los humanos.

La efectividad de la vacuna contra la gripe 2020 probablemente no se sabrá hasta más adelante en la temporada, una vez que haya tenido tiempo de hacer lo suyo.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en 2019 encontró que la vacuna de ese año fue 39% efectiva para todos los grupos de edad y 42% efectiva para personas mayores de 50 años.

Recibir la vacuna contra la gripe no es una garantía del 100% de que no contraerá la gripe. Solo se dirige a las variedades más comunes, y si una cepa menos común comienza a circular, no está protegido contra ella.

Pero incluso si contrae la gripe después de recibir la vacuna, las investigaciones muestran que reduce la probabilidad de síntomas graves entre un 40 y un 60%, lo que la convierte en una buena inversión para su salud.