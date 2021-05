El divorcio entre Bill y Melinda Gates después de un matrimonio de 27 años ha estado en proceso durante años, en parte debido a la preocupación de Melinda por los tratos de su esposo con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, de acuerdo con diversos informes.

Medios como The Wall Street Journal han informado que las reuniones del cofundador de Microsoft a lo largo de los años con Epstein, que fueron detalladas en una historia de 2019 por The New York Times, se convirtieron en una fuente de tensión entre la pareja.

Melinda Gates comenzó a hablar con abogados de divorcio aproximadamente dos años antes de presentar la solicitud, informó The Wall Street Journal, citando a “personas familiarizadas con el asunto”, y los documentos que revisó. La Verdad Noticias aún no ha visto ni verificado esos documentos de forma independiente.

¿Es Jeffrey Epstein la razón del divorcio entre Bill y Melinda Gates?

Bill y Melinda Gates tienen una fortuna estimada en 130,000 millones de dólares, anunció en un comunicado conjunto la semana pasada que su matrimonio de 29 años estaba terminado porque “ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas”.

Se cree que un ex empleado de una de sus organizaciones benéficas reveló que Melinda se preocupó por las reuniones de Bill Gates con Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en agosto de 2019 mienrtas esperaba un juicio por cargos federales de tráfico sexual y pedofilia.

Melinda Gates y sus asesores mantuvieron “una serie de llamadas” en octubre de 2019 con abogados de divorcios. Ese fue el mismo mes que The New York Times informó que Bill se reunió con Jeffrey Epstein “en numerosas ocasiones” a partir de 2011, después de que Epstein cumpliera condena en 2008.

El Times también informó que una estadía en la casa de Jeffrey Epstein en Manhattan duró hasta altas horas de la noche, citando a “más de una docena de personas familiarizadas con la relación”. A Bill Gates se le preguntó en 2019 sobre sus tratos con Epstein en un foro el New York Times.

“Cometí un error de juicio al pensar que esas discusiones conducirían literalmente a miles de millones de dólares destinados a la salud mundial”, dijo.“Resultó que fue un mal juicio eso fue un espejismo, nada de ese dinero apareció nunca y le di algún beneficio por parte de la asociación, así que cometí un doble error allí”, sentenció.

Melinda French Gates solicitó el divorcio poco después del anuncio público de la semana pasada, diciendo en documentos judiciales que su relación con Bill Gates estaba “irremediablemente rota”.

