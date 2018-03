Era violada por su hermanastro; ella de 4, él de 13

Impactante situación la que vive esta familia, al parecer el niño sobornaba a su hermanastra con dulces por su silencio

Te puede interesar

Impactante situación es la que vive esta familia de Inglaterra, han descubierto que dos hermanastros mantenían relaciones sexuales, el mayor obligaba a la pequeña de 4 años de edad. Una mujer ha declarado, durante el juicio que se está celebrando en East Sussex, un condado en el sureste de Inglaterra, que su hija fue violada por su hermanastro en repetidas veces y sobornada con caramelos para que no se lo contara a nadie. El menor, que cuando ocurrieron los hechos tenía doce años y ahora trece, abusó de la menor mientras jugaban al escondite. La madre de la niña ha declarado que un día mientras la bañaba, ésta, usando una muñeca, le explicó que su hermanastro le había hecho algo que a ella no le gustaba. "Me dijo que él le ofrecía caramelos para hacerlo, pero que a ella no le gustaba", recuerda la madre. "Estaba muy disgustada. Me pidió que no le dijera a él que yo lo sabía porque él le había dicho que tenía que mantenerlo en secreto", añade. Asimismo, indica que la pequeña le dijo que había ocurrido miles de veces: "Ella no sabe bien lo que son mil veces, pero sin duda significa muchas". Pese a que ya se hizo una denuncia formal ante las autoridades, el juicio continuará en el mes agosto. Se desconocen más detalles de este.