Epic Games Store regalará dos juegos de rol de obsidiana la próxima semana

Los amantes de los juegos de rol están de suerte, ya que Epic Games Store ha revelado los próximos juegos gratuitos que los jugadores pueden obtener.

Estos son dos juegos de rol hechos por Obsidian, una de las compañías de juegos de rol más grandes del mundo. A partir del 10 de diciembre a las 8 p.m. PST y hasta el 17 de diciembre, los jugadores pueden obtener tanto Pillars of Eternity: Definitive Edition como Tyranny: Gold Edition.

Epic Game Store, donde los jugadores tienen acceso a juegos de manera similar a Steam, se ha vuelto aún más popular desde que comenzó a regalar juegos gratis cada semana. Estos juegos van desde Borderlands hasta Civilization 6, y ahora es uno de los juegos de rol más populares en los últimos años con Pillars of Eternity. Todo lo que los jugadores tienen que hacer es iniciar sesión y reclamar los juegos gratuitos cuando se publiquen.

Nuevos juegos gratis llegarán a Epic Games

Pillars of Eternity: Definitive Edition ha estado en el centro de atención recientemente en comparación con el nuevo acceso anticipado de Baldur's Gate 3. Pillars of Eternity ha sido un elemento básico en los juegos de rol junto con anteriores Baldur's Gates y Divinity. El juego es un juego de rol isométrico en el que los jugadores reclutan aliados interesantes y creativos o los personalizan con un sistema de reclutamiento. El combate a veces es rápido, pero el sistema de pausa permite a los jugadores reducir la velocidad y hacer un balance del campo de batalla. Hay conversaciones casi infinitas en múltiples regiones inexploradas llenas de monstruos y aliados.

El segundo juego de rol gratuito es Tyranny, donde los jugadores se ven obligados a seguir las órdenes de su malvado gobernante. Tyranny también es isométrica con un sistema de combate basado en el estilo Dungeons & Dragons, por lo que este juego encaja bien junto a Pillars of Eternity. Los jugadores pueden tomar ambos juegos y luego decidir si quieren ayudar a un señor malvado o investigar primero deidades extrañas y magia.

Ambos juegos vendrán con DLC incluido, por lo que los jugadores pueden obtener todo en un solo paquete. El juego gigante Pillars of Eternity se vuelve aún más grande con la adición de los dos paquetes de contenido descargable White March, además de todos los extras que se incluyeron en diferentes ediciones del juego a lo largo de los años. Tyranny les dará a los jugadores el complemento Bastard's Wound, la expansión Tales from the Tiers y también varios objetos digitales.

Si ninguno de estos juegos es lo que un jugador quiere, siempre habrá otra semana para conseguir juegos gratis. Actualmente, Cave Story + es gratuito hasta que estos dos se lancen el 10 de diciembre. Si bien muchos jugadores estarán ocupados con el muy esperado Cyberpunk 2077 el 10 de diciembre, siempre pueden reclamar estos juegos y jugarlos en algún momento de 2021.

La Verdad Noticias te informa que Pillars of Eternity: Definitive Edition y Tyranny: Gold Edition serán gratuitos en Epic Games Store el 10 de diciembre.