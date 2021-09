Enviados afganos abandonados en el extranjero tras regreso de los talibanes

El abrupto regreso al poder de los talibanes ha dejado en el limbo a cientos de diplomáticos afganos en el extranjero: sin dinero para mantener en funcionamiento las misiones, temerosos por las familias en casa y desesperados por conseguir refugio en el extranjero.

El movimiento militante islamista, que derrocó rápidamente al gobierno de Afganistán respaldado por occidente el 15 de agosto, dijo el martes que había enviado mensajes a todas sus embajadas pidiendo a los diplomáticos que continuaran con su trabajo.

Pero ocho miembros del personal de la embajada que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, en países como Canadá, Alemania y Japón, describieron la disfunción y la desesperación en sus misiones.

"Mis colegas aquí y en muchos países están suplicando a las naciones anfitrionas que los acepten", dijo un diplomático afgano en Berlín, quien temía lo que podría pasar con su esposa y sus cuatro hijas que permanecen en Kabul si permitía que se usara su nombre.

"Literalmente estoy suplicando. Los diplomáticos están dispuestos a convertirse en refugiados", dijo, y agregó que tendría que vender todo, incluida una casa grande en Kabul, y "empezar de nuevo".

Las misiones de Afganistán en el extranjero enfrentan un período de "limbo prolongado" mientras los países deciden si reconocer a los talibanes, dijo Afzal Ashraf, experto en relaciones internacionales y miembro visitante de la Universidad de Nottingham de Gran Bretaña.

"¿Qué pueden hacer esas embajadas? No representan a un gobierno. No tienen una política que implementar", dijo, y agregó que el personal de la embajada probablemente recibiría asilo político debido a preocupaciones de seguridad si regresaran a Afganistán.

Los talibanes, que aplicaron una interpretación estricta de la ley islámica con castigos como amputaciones y lapidaciones durante su gobierno anterior de 1996 a 2001, han tratado de mostrar un rostro más conciliador desde que regresaron al poder y la bandera talibán ondea en palacio presidencial afgano.

Los portavoces han asegurado a los afganos que no buscan venganza y respetarán los derechos de las personas, incluidos los de las mujeres.

Pero los informes de registros de casa en casa y represalias contra ex funcionarios y minorías étnicas han hecho que la gente desconfíe. Los talibanes se han comprometido a investigar cualquier abuso.

Un grupo de enviados del gobierno depuesto emitió una declaración conjunta única en su tipo, informada por Reuters el miércoles antes de su publicación pública, pidiendo a los líderes mundiales que nieguen el reconocimiento formal de los talibanes.

‘No hay dinero’

Los enviados afganos aseguran que no tienen dinero para seguir con sus misiones en el extranjero.

El ministro de Relaciones Exteriores interino de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, dijo el martes en una conferencia de prensa en Kabul que los talibanes habían enviado mensajes a todas las embajadas afganas pidiéndoles que continuaran trabajando.

"Afganistán invirtió mucho en ustedes, ustedes son activos de Afganistán", dijo.

Un alto diplomático afgano estimó que había alrededor de 3,000 personas trabajando en las embajadas del país o dependientes directamente de ellas.

El derrocado gobierno del presidente Ashraf Ghani también escribió una carta a las misiones extranjeras el 8 de septiembre llamando al nuevo gobierno de los talibanes "ilegítimo" e instando a las embajadas a "continuar con sus funciones y deberes normales".

Pero estos llamados a la continuidad no reflejan el caos en el terreno, dijo el personal de la embajada.

"No hay dinero. No es posible operar en tales circunstancias. No me pagan ahora", dijo una fuente de la embajada afgana en Ottawa, la capital de Canadá.

Dos empleados de la embajada afgana en Nueva Delhi dijeron que también se estaban quedando sin dinero en efectivo para una misión que atiende a miles de afganos que están tratando de encontrar formas de volver a casa para reunirse con sus familias o que necesitan ayuda para solicitar asilo en otros países.

Ambos miembros del personal dijeron que no regresarían a Afganistán por temor a ser atacados debido a sus conexiones con el gobierno anterior, pero que también tendrían dificultades para obtener asilo en India, donde miles de afganos han pasado años buscando el estatus de refugiados.

"Tengo que sentarme tranquilo por ahora en las instalaciones de la embajada y esperar para salir a cualquier nación que esté dispuesta a aceptarme a mí ya mi familia", dijo uno.

Gobierno en el exilio

Los enviados afganos se han vuelto reclusos de sus respectivas embajadas mientras esperan que algún país les de asilo.

Algunos de los enviados de Afganistán han criticado abiertamente a los talibanes un mes después de la caída de Kabul.

Manizha Bakhtari, el embajador del país en Austria, publica regularmente denuncias de abusos contra los derechos humanos por parte de los talibanes en Twitter, mientras que el enviado de China, Javid Ahmad Qaem, advirtió contra las promesas de los talibanes sobre los grupos extremistas.

Otros se mantienen ocultos, esperando que sus países anfitriones no se apresuren a reconocer al grupo y los pongan en riesgo.

Varios diplomáticos afganos dijeron que estarían observando de cerca la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas en Nueva York la próxima semana, donde hay incertidumbre sobre quién ocupará el puesto de Afganistán.

Las credenciales de las Naciones Unidas dan peso a un gobierno, y nadie ha reclamado formalmente el escaño de Afganistán todavía. Cualquier movimiento que se considere legitimador de los talibanes podría empoderar al grupo para reemplazar al personal de la embajada por el suyo, dijeron los diplomáticos.

En Tayikistán, algunos miembros del personal de la embajada lograron llevar a sus familias al otro lado de la frontera en las últimas semanas y están considerando convertir la embajada en un local residencial para albergarlos, dijo un diplomático de alto rango.

Y, al igual que sus pares repartidos por todo el mundo, no tienen planes de volver a casa con los talibanes en el poder.

"Está muy claro que ni un solo diplomático afgano destinado en el extranjero quiere regresar", dijo un alto diplomático afgano en Japón. "Todos estamos decididos a quedarnos donde estamos y tal vez muchos países acepten que somos parte de un gobierno que está en el exilio", en La Verdad Noticias seguiremos la situación en Afganistán.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.