Envía fotos de su hijo desnudo al pediatra; lo acusan de pornografía infantil

Por buscar un consejo médico, un hombre envió fotos de los genitales de su pequeño hijo al pediatra que lo atiende, pues el menor presentaba dolores en el pene y los filtros de seguridad de Google ficharon el contenido como pornografía infantil, lo que provocó la suspensión de la cuenta del padre y una investigación en su contra.

El padre fue “víctima” de los efectos de una reacción en cadena, la cual no le permitió acceder a sus correos electrónicos, fotografías, contactos y otros datos de su celular. La situación llegó a tanto, que Google notificó al Departamento de Policía de San Francisco, mismo que luego de una investigación determinó que no había delito que perseguir.

Cabe mencionar que durante la pandemia, se disparó el número de denuncias por pedofilia y pornografía, pues muchos niños quedaron más cerca de su agresor por el en cierro obligatorio.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2021, cuando el padre de familia identificado como Mark, recibió una carta de la policía que le informaba sobre la investigación que hubo en su contra, pero para ese momento, el caso ya estaba cerrado.

El hombre llamó al investigador, Nocholas Hillard, quien le informó que todo había acabado y que no había nada de qué preocuparse.

“Determiné que no ocurrió ningún delito”, dijo Hillard a The New York Times.