Envenenó a su pareja “para que se calle” y llamó a la policía para evitar que muera

Autoridades de Florida detuvieron a una mujer que envenenó a su pareja “para que se callara”. La mujer dijo a los agentes que le dio a su novio "suficiente" veneno en su limonada para callarlo y luego llamó a la policía "para que no muriera", según un informe policial.

Los agentes de la Oficina del Sheriff de Jacksonville dijeron que Alvis Parrish, de 54 años, puso una droga psicótica en la limonada de William Carter, con quien había estado viviendo durante nueve años, el 7 de diciembre. Luego llamó a las autoridades.

Cuando los agentes llegaron a su casa, ella estaba en el porche delantero y dijo que lo hizo porque él no se callaba, según un informe de arresto.

"Le di lo suficiente para que se callara y los llamé a todos para que no muriera", dijo Parrish, según el informe.

Amenazó con matar a su pareja

La mujer fue detenida y enfrenta cargos por envenenamiento

Un ayudante la esposó y Parrish siguió hablando. "Haz lo que quieras. Si no me llevas, lo mataré ”, dijo, según el informe de arresto. Los agentes informaron que ella estaba hablando con puros insultos, como si estuviera intoxicada.

Autoridades revelaron que la mujer escribió lo que hizo en un cuaderno. Oficiales hablaron con la víctima, quien se mostraba bastante cansado y adormilado. Carter de 61 años indicó que sintió que su limonada tenía un sabor extraño, pero nunca imaginó que algo así ocurría, además dijo que no sabe porque Parrish le daría la droga, ya que no la toma. Aunque la mujer le dio veneno al parecer su intención no era asesinar a su novio.

Mujer que envenenó a su pareja enfrenta graves cargos

Los agentes del Estado de Florida encontraron en el lugar una botella de limonada que tenía una sustancia en polvo en la parte inferior. Se cree que la mujer le dio quetiapina, un medicamento antipsicótico atípico que se usa para tratar a personas con esquizofrenia y trastorno bipolar. Muchos médicos lo recetan a personas con problemas con sueño.

Ahora la mujer que envenenó a su pareja enfrentar cargos por envenenamiento de alimentos o agua con la intención de matar o herir a una persona.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!