Entrenador de serpientes muere después de ser estrangulado por una boa.

Elliot Senseman, un entrenador de serpientes de 27 años, de Pensilvania, Estados Unidos, fue encontrado por la policía con una boa constrictor en su casa alrededor de las 2 p.m. del domingo.

La policía fue llamada a casa después de recibir un informe sobre un hombre en paro cardíaco con una serpiente envuelta alrededor de su cuello.

"Nuestros oficiales respondieron y le dispararon a la serpiente con la esperanza de liberar a la víctima", dijo el teniente Peter Nickischer de la policía del municipio de Upper Macungie a Lehigh Valley Live. También dijo que la policía desconocía las circunstancias de cómo ocurrió el ataque.

"Debido a la terrible situación, no se realizaron entrevistas extensas en la escena sobre la serpiente, su origen o cualquier cosa por el estilo", dijo Nickischer. Su madre, Heather, le dijo al periódico: "Mi hijo era único y amable y aún debería estar con su familia y amigos".

Elliot Senseman era un entrenador de serpientes

Senseman era un manipulador de serpientes experimentado y había trabajado con los animales desde que tenía 10 años, dijo un miembro de la familia al Daily Beast.

La policía encontró otras dos serpientes en la casa, así como varios otros animales. Senseman era conocido por rescatar serpientes mascota abandonadas o maltratadas y colocarlas en nuevos hogares. Esta serpiente en particular fue descuidada y maltratada, dijeron miembros de la familia.

"Todavía estaba trabajando con él porque era tan agresivo que aún no se podía colocar", dijo Heather.

El entrenador de serpientes murió de una lesión cerebral anóxica

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las boa constrictoras son mascotas populares y, a menudo, se anuncian como seguras y de bajo mantenimiento. Pero según su madre, Senseman quería que la gente supiera los riesgos involucrados.

"Demasiadas personas contraen estas serpientes y no pueden manejarlas o cuidarlas", dijo Heather. No deberían ser criados para ser tenidos como mascotas. Quería que estuvieran en un hábitat que estuviera lo más cerca posible de su entorno natural, ya que no se podían poner en la naturaleza.

Senseman fue llevado al Hospital Lehigh Valley en Cedar Crest, donde murió de una lesión cerebral anóxica, cuando hay una falta total de oxígeno en el cerebro, dijo la oficina del forense del condado de Lehigh.

