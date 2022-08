Entrega a su hijo violador luego de que le confesara su crimen, en Bolivia

En La Paz, Bolivia, un padre decidió entregar a su hijo luego de que este le contara que quería huir a Argentina para evitar el castigo por haber violado a la hija de su pareja. Todo habría ocurrido el pasado 25 de agosto en la Zona Villa Armonía, en la calle Los Sauces, de la capital mencionada.

El sujeto de 28 años de edad, fue capturado por elementos de la policía gracias a la ayuda del padre que les proporcionó toda la información para la captura antes de que este concretara su huida, tal y como eran sus planes, según informó el portal La Razón.

“Él quería allá, a Argentina, porque está mi hija; esta mañana ayer le he llamado a los efectivos policiales, me duele, pero qué voy a hacer yo, que muera, pero yo le he dicho ya”.