Entra en erupción volcán de Fuego de Guatemala

GUATEMALA.- El volcán de Fuego, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital de Guatemala, empezó una nueva fase eruptiva, la décima en lo que va de año, con dos flujos de lava de hasta 600 metros de largo. Según un boletín especial emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), unos de los flujos de lava, de 600 metros de largo, se dirige a la barranca Seca, y el segundo, de 500 metros, se dirige hacia la barranca Las Lajas. Esta nueva fase eruptiva, que aún no genera evacuaciones, tiene además explosiones que levantaron una columna de ceniza de unos 4 mil 800 metros de altura sobre el nivel del mar, que se desplaza a más de 30 kilómetros hacia el oeste y noroeste. Las explosiones están acompañadas de retumbos constantes y ondas de choque. El ente científico advirtió que, según la actividad sísmica, esta es una erupción "efusiva", pero no descarta que en las próximas horas aumente la energía y se puedan generar flujos piroclásticos, por lo que pide no permanecer en las cercanías.

El volcán, de 3 mil 763 metros de altura, está situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez.

Fuego y Santiaguito, junto al Pacaya, de unos 2 mil 252 metros de altura y ubicado en el departamento de Escuintla, son los conos más activos de los 32 que tiene el país centroamericano.