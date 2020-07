Enrique Alfaro TEME por su vida; podría estar contagiado de Covid-19

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco dio a conocer este miércoles 15 de julio a través de sus redes sociales, que está viviendo momento de angustia por el temor que genera la posibilidad de estar contagiado de Covid-19; en días pasados estuvo conviviendo de cerca con otros funcionarios públicos que recientemente dieron positivo al SARS-CoV-2.

La situación se hace más tense, pues Alfaro Ramírez está a sólo unas horas de recibir en Guadalajara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el motivo de la gira presidencial dentro del país en la que estará visitando tres estados que han sido duramente golpeados por el crimen organizado; Guanajuato, Jalisco y Colima.

De acuerdo con los mensajes escritos en su cuenta de Twitter, hace unos días el mandatario estatal tuvo contacto directo con un secretario y un diputado que dieron positivo en la prueba de Covid-19.

“He seguido todos los protocolos de sanidad y no tengo síntomas, pero decidí hacerme la prueba”.

Esa fue la primera publicación que hizo Enrique Alfaro en sus redes sociales. La segunda de ellas fue para explicar porqué se hizo la prueba PCR, que detecta o descarta la presencia del virus SARS CoV-2 en el cuerpo de una persona pues en las próximas horas tendrá encuentros con otros funcionarios públicos, entre ellos AMLO presidente.

Más tarde, el gobernador de Jalisco dijo que fue gracias a la distancia con otra personas que los resultados de la prueba de Covid-19 que se realizó salio negativa pues también siguió las recomendaciones de la secretaría de Salud y la OMS.

Hace unos días estuve con un secretario y un diputado que dieron positivo en la prueba de #COVID19 . He seguido todos los protocolos de sanidad y no tengo síntomas, pero decidí hacerme la prueba.

Te podría interesar:Alfaro amenaza con detener la economía en Jalisco si COVID-19 sigue en aumento

“Gracias al uso de cubrebocas y a la distancia con otras personas, mi prueba dio negativa, no tengo el virus y lo mejor aun, no lo he esparcido a nadie más”.