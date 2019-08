Enorme susto, cabinas de teleférico se desploman en Vancouver

Cerca de la bahía Howe en Vancouver, varias cabinas de teleférico cayeron al suelo, se sospecha que los cables fueron cortados, ya que la caída de las cabinas se dio el sábado por la mañana, por lo que Real Policía Montada de Canadá cree que se trata de un acto de vandalismo.

El Sea to Sky Gondola, una atracción turística en Squamish, Columbia Británica, ha sido quien sufrió de la caída de sus cabinas, sin embargo al darse por la madrugada este accidente el mecanismo no se encontraba.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:30 a.m. (7:30 a.m. ET), la compañía emitió un comunicado en su sitio donde informó que no se han registrado a ningún usuario o miembro del personal como herido, sin embargo la atracción permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La inspectora de la policía montada en Squamish, Kara Triance, informó para los medios locales que: “creemos que los cables fueron cortados y esto fue un acto deliberado de vandalismo”, añadió que “en este momento, es una escena del crimen”, por lo que no estará en funcionamiento.

Resulta que casi todas las 30 cabinas que se encontraban conectados al cable cayeron al suelo. El cable que sujetaba las cabinas es de un grosor de 2 pulgadas de diámetro (poco más de 5,1 centímetros), además Sea to Sky había realizado recientemente el mantenimiento de la línea, por lo que es poco probable que se rompiera por un desgaste.

Por su parte la policía hizo un llamado a los visitantes para que se mantuvieron alejados de la escena del crimen, de hecho se pidió que se mantengan lejos de los senderos cercanos.

El atractivo turístico lleva a los pasajeros a casi 3 mil pies (casi 920 metros) sobre el nivel del mar, lo que proporciona vistas de la bahía Howe y las cascadas circundantes en cabinas con capacidad para unas ocho personas adultas.