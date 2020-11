Enjuiciarán a activista saudí que exigió derecho de las mujeres a conducir

La activista Loujain al-Hathloul será juzgada en Arabia Saudita este miércoles después de dos años de haber sido detenida en medio de su lucha por los derechos de las mujeres.

El anuncio fue dado por la hermana de Loujain, Lina al-Hathloul, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter:

“Nos acaban de anunciar que @LoujainHathloul tiene un juicio mañana”.

We were just announced that @LoujainHathloul has a trial tomorrow. — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) November 24, 2020

“Todo lo que podemos esperar es que liberen a Loujain. Estoy muy nervioso por el mañana. Pero también tengo la esperanza de que la liberen. Realmente extraño a mi hermana. No pasa ni un segundo que no la extraño ", dijo Lina al-Hathloul al periódico The Independent.

Detención de mujeres activistas en Arabia Saudita

Al-Hathloul y una docena de mujeres saudíes fueron detenidas en mayo de 2018, poco antes de que el país fuertemente conservador levantara la prohibición que impedía a las mujeres conducir automóviles.

Junto con ella, también fueron detenidas, Nouf Abdulaziz, Maya'a al-Zahrani, Samar Badawi y Nassima al-Sada, entre otras activistas, sin que hasta el momento exista una fecha fijada para que sean enjuiciadas.

Por su parte, las autoridades insisten en que Hathloul y sus compañeras permanecen confinadas por motivos de seguridad nacional, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Adel Jubier, dijo a CNN la semana pasada que el destino de Hathloul “dependía de los tribunales”.

“La idea de que ella y sus amigos fueran detenidos porque abogaban por la conducción de mujeres es absurda", dijo Jubeir.

Países de la Unión Europea y Estados Unidos han exigido la liberación de las activistas.

La fecha de audiencia de Hathloul estaba programada para marzo, pero se pospuso indefinidamente en medio de lo que los funcionarios saudíes dijeron que eran preocupaciones por el coronavirus.

El 26 de octubre, inició una huelga de hambre para protestar por su trato en prisión y la falta de contacto regular con sus padres.

La familia de la activista acusa violaciones a los derechos humanos como tortura con agua, descargas eléctricas y acoso sexual, además del régimen de aislamiento en el que se encuentra recluida.

En 2019, su hermana Alia publicó un artículo de opinión en The New York Times en el que narró que durante una visita familiar, Loujain "temblaba incontrolablemente, no podía sostenerse, caminar o sentarse normalmente".

Amnistía Internacional instó a Arabia Saudita que familiares, diplomáticos y periodistas tuvieran acceso al juicio, y pidió que Hathloul tenga derecho a un abogado que pueda preparar una defensa adecuada.

"El único resultado justo de este juicio sería la liberación inmediata e incondicional de Loujain al-Hathloul", dijo en un comunicado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía para Oriente Medio.

