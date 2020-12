Enfermera relata TERRIBLES efectos que sufrió tras aplicación de vacuna Pfizer

Una enfermera de California que participó en el estudio de la vacuna de Pfizer dijo que tenía efectos secundarios tan fuertes que temía haber contraído COVID-19. Kristen Choi, profesora asistente en la Escuela de Enfermería de UCLA, dijo que participó en un estudio de vacunas doble ciego en agosto.

En un artículo de opinión en la revista JAMA Internal Medicine publicado el lunes, Choi describió su experiencia y dijo que al principio no estaba segura de si había recibido un placebo o el medicamento real, pero comenzó a tener una "fuerte sospecha" después del segundo disparo un mes después.

"Mi brazo rápidamente se volvió doloroso en el lugar de la inyección, mucho más que la primera vez", escribió Choi.

"Al final del día, me sentí mareada, helada, con náuseas y un dolor de cabeza terrible", relató.

Dijo que se sentía “febril y helada” con una temperatura de 99,4 ° F (37,4 ° C), que luego subió a casi 105 ° F... Cuando me desperté de nuevo a las 5:30 am, sentí calor. Ardiente. Tomé mi temperatura y miré la lectura: 104.9 ° F (40.5 ° C). Esta fue la fiebre más alta que recuerdo haber tenido y me asustó".

Una enfermera de la oficina de investigación aseguró a Choi que "mucha gente tiene reacciones después de la segunda inyección".

Kristen Choi dijo que tuvo fiebre el resto del día, pero que casi todos los síntomas desaparecieron en 24 horas. Sin embargo, señaló que es importante advertir a las personas sobre los posibles efectos secundarios para evitar que el "mensaje equivocado" sobre la vacuna contra el coronavirus se vuelva viral.

“Le envié un mensaje de texto a algunos amigos sobre mi experiencia y su respuesta fue la misma: 'Espera, ¿esto significa que tienes COVID-19? ¿Eres contagioso? escribió.

"Les aseguré que no lo hice y que no estaba, pero todos los médicos y enfermeras de los EE. UU. Deben estar preparados para tener una conversación sobre los efectos adversos con los pacientes".

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) celebrará una reunión en línea este jueves para discutir la aprobación de la vacuna Pfizer/BioNTech COVID-19 antes de implementarla en todo el país.

En verano, la administración Donald Trump llegó a un acuerdo con los productores de la vacuna para la entrega de dosis suficientes para inmunizar a unos 50 millones de estadounidenses, que es casi el 15% de la población del país.

Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, 14,957,000 personas en Estados Unidos sufren actualmente de COVID-19, mientras que 283,480 han fallecido a causa de esta nueva enfermedad.

