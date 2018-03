Enfermera le canta a una paciente en su lecho de muerte

Redacción Web/ Diario la Verdad

Un video se ha hecho viral en las horas recientes, pues muestra a una enfermera de Nashville cantando a una paciente moribunda, y el detalle ha tocado los corazones de millones de internautas. Margaret Smith esperaba un trasplante de hígado en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde conoció a su "ángel", Olivia Neufelder. La mujer murió el martes, pero no antes de escuchar a su querida enfermera cantar su canción favorita. Crystal Hamilton Roberts, quien publicó el video, fue amiga de Margaret durante 15 años y estuvo a su lado cuando a Margaret le diagnosticaron cáncer, hace un año. Roberts dijo que Olivia le cantaría a Margaret cada vez que quisiera. En el video viral tomado el 12 de octubre, Olivia canta "Dancing in the Sky" de Dani y Lizzie. "La señora Margarita me ha inspirado de una manera indescriptible. Me siento muy honrada de ser enfermera. Mis pensamientos y oraciones estarán para siempre con esta increíble familia", escribió Olivia en una publicación en Facebook. Margaret falleció tres días después de que le informaran que su trasplante era imposible. "Este es otro video de la mejor y más dulce enfermera de la historia, Olivia, ella le cantaba esto a Margaret cuando Margaret se lo pedía", dijo Roberts. Crystal comentó que se sintió abrumada por la respuesta que recibió sobre el video y espera que continúe transmitiendo un mensaje importante. "Siempre hay esperanza, siempre hay alguien", dijo. Para Margaret, estaba la enfermera Olivia.