Encuentran otro problema en el sistema operativo iOS 11

ESTADOS UNIDOS.- Desde el lanzamiento del nuevo sistema operativo iOS 11 en septiembre, muchos usuarios han puesto de manifiesto las múltiples fallas que posee y la falta general de atención a los detalles. El viernes pasado, los problemas de Apple empeoraron debido a un error de notificación que hizo funcionar el sistema operativo de iPhones e iPads en un ciclo constante de bloqueo y reinicio, forzando a la empresa a emitir una actualización inmediata, informa Gizmodo. Según explica el portal iMore, el error parece provocar que el servicio de notificaciones locales de iOS 11 consuma grandes cantidades de memoria, poniendo en problemas al administrador de ventanas tanto del iPhone como del iPad. Informes de usuarios, compilados por primera vez en Reddit, confirmaron que el error ocurre al utilizar cualquier aplicación que tenga notificaciones locales con configuraciones repetitivas (aplicaciones que no dependen de un servidor para enviar notificaciones, como Headspace y Calm, entre otros) después de las 00:15 del 2 de diciembre. Apple actuó rápidamente para arreglar el fallo que provocaba la caída de los sistemas operativos de sus dispositivos y adelantó el lanzamiento del iOS 11.2 para el sábado (3 días antes de su calendario regular). Mientras que la última versión del sistema operativo corrige el error de notificaciones locales, según el portal The Verge, también presenta una serie de características nuevas que incluyen un nuevo servicio de pago de Apple Pay Cash y modos de carga rápida inalámbrica para iPhone X y iPhone 8. Pero para instalar la actualización, los usuarios deben arreglar todos los fallos provocados por el error mencionado. Par ello tendrán que acceder al menú de configuraciones y desactivar la función "Permitir notificaciones" para cada aplicación que pueda verse afectada. Una solución más rápida podría ser simplemente hacer retroceder el reloj interno del dispositivo, pero esto podría afectar el buen funcionamiento del teléfono, por lo que no es muy recomendable.

