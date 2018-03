Encuentran 'ciudad perdida' del Imperio inca

Redacción Web/ Diario la Verdad

PERÚ.- Cuatro expedicionarios encontraron una antigua ciudad perdida del Imperio Inca, que podría tratarse de la legendaria "Paititi", en medio de la selva de Cusco, al sureste de Perú.

Para llegar hasta aquí, los comuneros del poblado de Qorimayo tuvieron que caminar casi dos semanas para encontrarse con estas ruinas inexploradas.

Los cuatro viajeros encontraron construcciones muy parecidas a las de la civilización inca, entre ellas muros, terrazas y hasta viviendas.

Javier Paso, uno de los cuatro exploradores, dijo que no fue fácil llegar hasta ahí. "Da miedo entrar ahí adentro, no es fácil, se oscurece, llueve y no se deja ver así por así(...) Para llegar tuvimos que viajar tres horas de Calca hasta Quebrada, otras tres más hasta Sacramento y luego caminar por cuatro días, primero se suben las montañas y luego se baja al llano, es un terreno muy difícil y complicado"

Para el alcalde de Qorimayo, Javier Alegre, el lugar hallado podría corresponderse con la mítica urbe inca Paititi, según contó al diario local Correo.

El Paititi es una mítica ciudad inca, perdida en la amazonia peruana, que ha sido buscada desde hace más de 400 años. La leyenda se originó en el siglo tras los escritos del primer gobernador interino del virreinato de Perú, Cristobal Vaca de Castro, que junto con los conquistadores Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan Álvarez Maldonado, hablaban de un reino situado en la selva baja amazónica, el cual nunca fue hallado, a pesar de diversas expediciones.

Fue en "El Dorado", como también se le conoce a este legendaria ciudad, ​en donde supuestamente abundaba la riqueza al grado de que un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada.

Los investigadores han buscado por muchos años esta ciudad escondida. ​​​Tras el anuncio del descubrimiento, las provincias de Calca y La Convención comenzaron una batalla mediática para declarar la pertenencia de este sitio arqueológico, según información de Correo.