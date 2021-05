Encuentran a mujer sin ojos tras vender supuesta cura para el COVID-19

Encuentran a mujer sin ojos y sin vida luego de que desapareciera tras vender supuestas curas que combatían al virus Covid-19, su cuerpo fue encontrado momificado y con exceso de maquillaje en el rostro.

Se trata de una mujer de nombre Amy Carlson, quien era también conocida como Madre de Dios, conocida por ser líder de un culto espiritual, por lo que las autoridades especulan que su muerte tiene que ver con el consumo de drogas o plantas coloidales.

También se ha resaltado que al momento de encontrarla, el cuerpo momificado se hallaba dentro de un saco para dormir en un santuario decorado con luces navideñas.

No solo vendía la cura contra el COVID-19

El cuerpo momificado se hallaba dentro de un saco

Además, siete personas, quienes también formaban parte del grupo, fueron detenidas por cargos que incluyen abuso de un cadáver y abuso sexual infantil.

Hay que destacar que el culto, llamado Love Has Won ofrecía sesiones de ascensión intuitiva y vendía productos orgánicos de curación a través de Internet, entre ellos el supuesto antídoto natural contra el coronavirus.

¿Quién encontró el cuerpo?

Carlson era una mujer afectada por las drogas

Fue Miguel Lamboy, quien dio aviso a las autoridades sobre el cadáver, mencionó que él había conocido a este colectivo porque necesitaban un lugar para hospedarse, razón por la cual les alquiló su domicilio mientras él salía de viaje a Denver. Al volver, encontró el cuerpo sin ojos y con maquillaje excesivo en una de las habitaciones.

Me encanta cómo todo el mundo se convierte de repente en un experto cuando algo se vuelve viral, pero a nadie le importaba una mierda Love Has Won o Amy Carlson mientras ella moría lentamente y no recibía asistencia médica.

Cabe destacar que el testigo añadió que Carlson era una mujer afectada por las drogas, ya que en las propias palabras de ella, "llevaba 19 mil millones de años en la tierra con el propósito de salvar a la humanidad" y por eso supuestamente vedia la cura contra el COVID-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.