Encuentran DOS bebés recién nacidos MUERTOS, envueltos en papel en Nueva York

Las autoridades de Nueva York están investigando la muerte de dos bebés recién nacidos que fueron encontrados envueltos en papel marrón en el patio de un edificio del Bronx el lunes 9 de noviembre por la tarde, dijeron los oficiales.

Según la policía, el superintendente del edificio de varios pisos en College Avenue en la sección de Concourse encontró a los bebés varones, que se cree que tenían solo una semana de nacidos, en el patio justo antes de las 2 p.m. Después del horrible descubrimiento, ambos bebés fueron trasladados de urgencia al Hospital Bronx Lebanon, donde fueron declarados muertos poco tiempo después.

No estaba claro quién los dejó allí o cómo pudieron haber muerto. Se informó a La Verdad Noticias que la policía está buscando videos de vigilancia en el área en busca de posibles pistas. No tenían información sobre quiénes podrían ser los padres o cómo terminaron donde fueron encontrados.

Se desconoce si los bebés tienen algún parentesco

Los bebés fueron declarados muertos tras ser abandonados en Nueva York

Fuentes cercanas a la investigación dijeron que uno de los bebés tenía un hilo azul atado al cuello. Los oficiales de policía celebraron una breve conferencia de prensa más tarde, pero aún se desconocía mucho sobre los bebés encontrados.

"Esto es muy temprano en nuestra investigación. Estamos pidiendo ayuda al público. Si puede, si sabe algo, puede llamar", dijo el jefe de policía de Nueva York, Timothy McCormack.

Los oficiales no pudieron confirmar si los niños eran gemelos, y mucho menos si estaban relacionados. Una mujer que vive en el edificio dijo que no recordaba haber visto a nadie embarazada y se preguntaba cómo quedaron los niños en ese lugar.

"Me sorprendió porque no hay forma de volver allí. No sé cómo alguien volvería allí o para poner bebés, eso es una locura", dijo Tytiana Lomax.

Otros en el vecindario dijeron que incluso si los padres o la persona que dejó a los bebés se sintieron abrumados, hay otras opciones.

"Puedes llevar al bebé a la estación de policía, a la iglesia, a cualquier lugar. No tienes que dejar al bebé así", dijo Roy Brown.