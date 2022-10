Encuentran 10 sitios de tortura que los rusos utilizaban en Ucrania

Periodistas internacionales, acudieron a Izium, en Ucrania para documentar las horribles historias de soldados que sufrieron tortura a manos de los rusos, y es que durante la investigación se logró la identificación de más de 10 sitios de tortura, en los que también fueron encontrados cádaveres en estado de descomposición con marcas de violencia.

Uno de los soldados que sobrevivió a los ataques, informó que fue capturado en dos ocasiones, y durante su estadía en los centros de tortura, recibió golpizas y martillazos en las extremidades, asimismo al volver a su hogar, no encontró a ningun miebro de su familia con vida, pues los rusos ya habían acabado con ellos.

Las principales víctimas fueron hombres con aparente relación con la seguridad ucraniana, así como hombres adultos, quienes estuvieron encerrados por más de una semana en un pozo clandestino junto a los cuerpos de otros soldados ucranianos.

Sitios de tortura

Asimismo, los comunicadores que entraron en contacto con los afectados, detallaron que muchos de los hombres sufrieron abuso sexual al mismo tiempo en el que eran brutalmente golpeados, los sitios de tortura estaban distribuidos en escuelas, jardines de niños, iglesias y edificios públicos, en donde los rusos instalaron varios medios de tortura, para mutila y golpear a los ucranianos hasta la muerte, para luego acumular sus restos en fosas comunes.

Una de ellas fue encontrada en medio de los bosques de Izium, con al menos 30 de los 447 cuerpos desenterrados recientemente que tenían marcas visibles de tortura —manos atadas, disparos a quemarropa, heridas de arma blanca y extremidades rotas—, se informa en los documentos periodisticos, que más tarde llegaron a la comisión de la Organización de las Naciones Unidas.

Gritos por la noche

Los soldados lograron sobrevivir a días enteros de tortura

Por lo anterior, en el documento enviado a La Verdad Noticias se detalla, que los 10 sitios de tortura, estaban seccionados, por lo que habían espacios para la tortura con agua, otras con electrochoques, asi como mutilaciones, cámaras de gas y una area especifica para la violación de mujeres, quienes eran atacadas por la noche.

Aunque muchos de estos crímenes de guerra han salido a la luz, no se sabe con exactitud cuántas víctimas perdieron la vida de esta terrible forma a manos de los rusos, por otro lado es preciso señalar que quienes sobrevivieron a los ataques se encuentran lejos de esta tierras, pues temen que los soldados rusos regresen por ellos, pues durante el tiempo en que fueron torturados, no accedieron a dar información, pues no la tenían ni estaban relacionados con las fuerzas armadas ucranianas.

