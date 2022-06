Encadenado, se manifiesta a favor del aborto legal en Suprema Corte de EE.UU.

Las manifestaciones a favor del aborto continuan en Estado Unidos. Este lunes, un hombre se sumó a llamado, por lo que decidió encadenarse a una valla a las afueras de la Suprema Corte.

Los hechos ocurrieron luego de un dictamen que anularía el fallo del caso Roe vs. Wade de 1973, que legalizó el procedimiento en todo el país.

¿Anular a Roe? ¡Diablos, no!", señlaó el sujeto a medios locales que tomaban la noticia. Mientras un grupo de personas pro vida marchaba por la vía pública usando carteles con temas como "Protección en la Concepción".

Versiones extraoficiales indicaron que el hombre viajó de Miami a Washington para hacer pública su protesta a favor del derecho al aborto.

Policía lo esposó y lo llevó adentro de la Suprema Corte

Guido Reichstadter

El hombre, cuyo nombre es Guido Reichstadter, portaba un pañuelo verde en símbolo de su apoyo a la interrupción legal del embarazo, así como el respaldo a los derechos de esta acción.

Minutos después de que se mantuvo enganchado a la reja perimetral que rodea el edificio, fue esposado por elementos de la policía para ser llevado al interior de éste mismo.

¿Qué está sucediendo con las leyes de aborto en los Estados Unidos?

El activista saltó las barricadas alrededor de la Corte Suprema y se encadenó.

Es muy probable que hayas leído o visto alguna noticia sobre las muchas restricciones que se han adoptado, o se quieren adoptar, contra el derecho a realizarse un aborto de manera legal y segura en los Estados Unidos.

Roe vs. Wade es la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, el 22 de Enero de 1973, permitió el acceso legal al aborto en los Estados Unidos. A través de los años, los legisladores han tratado de restringir el derecho al aborto a nivel estatal y así debilitar a Roe vs. Wade. Como ya mencionamos, estos últimos años no han sido diferentes.

Actualmente, la Corte está escuchando argumentos sobre una ley del estado de Mississippi, y la decisión de este caso (Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, disponible sólo en inglés) muy bien podría ser el fin de Roe vs. Wade.

