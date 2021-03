¿En qué se relaciona la crisis de refugiados rohingya con el golpe en Myanmar?

Myanmar, antes llamado Birmania, es un país del que se habla muy poco en los noticieros occidentales a no ser por las menciones que en las últimas semanas se ha hecho sobre la violencia del ejército contra quienes protestan contra el golpe de estado.

Sin embargo, este país asiático de mayoría religiosa budista ha sido acusado por provocar la grave crisis de refugiados rohingya, una comunidad mayormente musulmana que habitaba en Myanmar hasta que el gobierno de coalición entre el Partido Democrático y el Ejército comenzaron con la eliminación de su cultura en una serie de acciones que son señaladas como un genocidio.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el éxodo de los rohingya hacia Bangladesh y otros países comenzó en 2017, cuando el Ejército dio inicio a la campaña de represión mortal que las Naciones Unidas no tardaron en clasificar como un “ejemplo de libro de texto de limpieza étnica”.

¿Quiénes son los rohingya?

Los rohingya son una minoría étnica musulmana que practica una variación del Islam sunita con inflexión sufí. Se estima que hay 3,5 millones de ellos dispersos en todo el mundo.

Antes de agosto de 2017, la mayoría del millón de rohingyas que se calculaban en Myanmar residían en el estado de Rakhine, donde representaban casi un tercio de la población. Se diferencian de los grupos budistas dominantes de Myanmar desde el punto de vista étnico, lingüístico y religioso.

Niños rohingyas refugiados en Bangladesh.

Sus orígenes en la región se remontan al Siglo XV, cuando miles de musulmanes llegaron al antiguo reino de Arakan, pero muchos llegaron durante el Siglo XIX Y XX, cuando la región entonces llamada Rakhine era una colonia británica. Tras la independencia de 1948, el país pasó a llamarse Birmania y fue rebautizado como Myanmar en 1989, tras una serie de regímenes militares autoritarios.

La negación de los rohingya en Myanmar

Los gobiernos miramarenses, conocidos desde hace varias décadas por ser controlados por el poderoso ejército birmano, han refutado la historia de los rohingya en el país y han negado el reconocimiento del grupo como uno de los 135 grupos étnicos oficiales y los excluyeron del censo de población realizado en 2014, rehusándose a reconocerlos como su población. A partir de entonces fueron considerados como inmigrantes ilegales de Bangladesh.

El peligro mortal comenzó el 25 de agosto de 2017, cuando la minoría extremista Arsa lanzó ataques mortales contra más de 30 puestos de la policía de Myanmar en el estado de Rakhine. Los ataques desencadenaron un despiadado contraataque militar contra toda la población musulmana rohingya.

El grupo se autodenomina Ejército de Salvación Arakan Rohingya (Arsa).

En los últimos años, el gobierno ha obligado a los rohingya a comenzar a portar tarjetas de verificación nacionales que los identifican efectivamente como extranjeros y no les otorgan la ciudadanía, según un informe del grupo de defensa Fortify Rights. Los funcionarios de Myanmar han dicho que las tarjetas son un paso inicial hacia la ciudadanía, pero los críticos argumentan que niegan a los rohingya su identidad y podrían facilitar que el gobierno reprima aún más sus derechos.

Discriminación y limpieza cultural

La discriminación contra el grupo étnico quedó técnicamente institucionalizada mediante restricciones al matrimonio, la planificación familiar, el empleo, la educación, elección religiosa y movilidad en Myanmar. Según Council on Foreign Relations, los rohingya también deben solicitar permisos para casarse cuyos trámites les exigen fotos de las mujeres sin velo y de los hombres sin barba, algo que va contra las costumbres de la cultura musulmana.

Además, Rakhine es el estado con mayor tasa de pobreza en todo Myanmar con un 78 %, que se compara con el 37.5 % a nivel nacional. Las diferencias económicas, la infraestructura deficiente de sus servicios y la falta de empleos en Rakhine se combinan con las profundas diferencias religiosas con la mayoría budista que en ocasiones ha provocado el estallido de conflictos.

La ONU declaró que los ataques contra los rohingya que permanecen en Rakhine buscan impedir el regreso de los refugiados.

Un informe publicado en septiembre de 2018, la ONU afirmaba que el gobierno de Myanmar tenía “intención genocida” contra los rohingya. La investigación previa identificó patrones claros de abuso por parte de los militares, incluidos ataques contra civiles, abuso sexual, promoción de la retórica discriminatoria contra las minorías y la impunidad con la que actuaban las fuerzas de seguridad.

El éxodo hacia Bangladesh

Despreciados y perseguidos en Myanmar, se estima que para 2019 más de 900.000 refugiados rohingya habían desembarcado en la costa del Bazar de Cox en Bangladesh, el país al que supuestamente pertenecen pero que tampoco los ha reconocido. Muchos de ellos viven en el campamento de refugiados más grande del mundo.

En julio de 2019 el gobierno de Myanmar intentó convencer a los refugiados de volver al país para obtener una Tarjeta de Verificación Nacional, que los seguía considerando extranjeros y no les garantizaba que les fuera entregada la ciudadanía. Un segundo intento en agosto, que incluyó al gobierno de Bangladesh, incluyó a 3.450 refugiados seleccionados de una lista de 22.000 para volver voluntariamente a Myanmar, pero ninguno de ellos se presentó.

La agencia de la ONU para los refugiados ha declarado que las condiciones en Myanmar no son seguras para los refugiados.

En diciembre de 2020, el gobierno de Bangladesh inició el proceso de traslado de miles de refugiados rohingya a la remota isla de Char, que emergió a la superficie hace apenas 20 años. Según Human Rights Watch es un lugar altamente propenso a desastres naturales y no apropiado para vivir.

Los refugiados que mueren en el mar

Según Amnistía Internacional, en 2020 unas 2.400 personas rohingya recurrieron a los viajes en barco peligrosos para salir de Myanmar y al menos 200 de ellos murieron o desaparecieron durante el mismo período. La organización ha urgido a las naciones vinculadas con el problema a proveer rescate, protección y alimentación para los refugiados que huyen de la violencia en su país de origen.

En abril de 2020, La Verdad Noticias reportó el incidente en el que al menos 32 personas murieron después de que un bote con 400 rohingya permaneció varado en medio del mar durante dos meses. A su bote le fue negado el acceso a Malasia debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Cientos de ellos, la mayoría mujeres y niños, lograron ser rescatados por la Guardia Costera de Bangladesh. Se supo que las muertes se debieron a la falta de comida y a las enfermedades. Quienes sobrevivieron presentaban casos graves de hambre y deshidratación

.Los especialistas creen que podría haber más embarcaciones con refugiados varadas en el mar.

La mayoría de las agencias de ayuda y las ONG están de acuerdo en que los países de la región tienen un imperativo moral, si no un requisito legal, de hacer esto si los refugiados se encuentran en sus aguas territoriales.

Los expertos legales señalan que algunos países pueden no estar dispuestos a actuar porque, al hacerlo, es más probable que se expongan al principio de no devolución, según el cual los refugiados no pueden ser devueltos a lugares donde sus vidas o libertades pueden verse amenazadas.

La colaboración del gobierno derrocado en Myanmar

Tras más de cincuenta años de regímenes militares, el primer gobierno elegido democráticamente llegó al país en 2016 cuando la Liga Nacional por la Democracia, de la líder y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, arrasó en las elecciones. No obstante, los críticos señalan que Suu Kyi, quien alguna vez fue un ícono de los derechos humanos, no hizo nada para ayudar a los rohingya y a otros musulmanes en Myanmar.

Actualmente, Suu Kyi se encuentra detenida junto con funcionarios de su gobierno por acusaciones de fraude electoral que la llevarían a la presidencia el 1 de febrero de 2021, fecha en la que inició el golpe de estado contra su gobierno entrante. La líder ha rechazado las acusaciones de limpieza étnica y las críticas internacionales sobre su manejo de la crisis, acusando a los críticos de alimentar los roces entre los budistas y los musulmanes.

En 2019 el panel de investigación de la ONU informó que la situación en Myanmar aún no ha mejorado y que el riesgo de genocidio continuaba para los seiscientos mil rohingya que aún viven en Rakhine bajo condiciones de inseguridad. Un año antes, el panel recomendó que los líderes del ejército de Myanmar fueran remitidos a la Corte Penal Internacional para ser procesados por genocidio.

