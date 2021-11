En este país también se pone a la venta el avión presidencial

El jefe de Estado peruano busca fondos para superar la pandemia de Covid-19. Simbólicamente, Pedro Castillo, de izquierda en el espectro político, anunció el miércoles que se iba a poner a la venta el avión presidencial y que el dinero así recaudado se utilizaría para financiar los sectores de “salud y educación”.

El avión es un Boeing 737-528 con capacidad para 70 pasajeros y quien además visitó varios países del mundo con todos sus presidente y que alguna vez sirvió para entregar viveres a algunos lugares que fueron impactados por los desastres naturales.

Perú busca copiar a México

Pedro Castillo venderá el avión presidencial de Perú; destinará recursos a salud y educación

Hablando desde la ciudad de Ayacucho, en el sureste de Perú, Pedro Castillo también anunció, como otras medidas de austeridad, la prohibición “a cualquier funcionario de viajar en avión en primera clase” con miras a poner fin a los “privilegios de muchos”. funcionarios". “En un gobierno del pueblo, los funcionarios viajarán como ciudadanos de a pie”, agregó el exmaestro y sindicalista, electo jefe del país en julio.

Esta no es la primera vez que un jefe de estado intenta vender el dispositivo. En 2007, el ex presidente Alan García no logró deshacerse de él después de haberlo subastado dos veces. Una de las razones dadas fue el precio de venta de 18,5 millones de dólares.

El avión fue adquirido por el gobierno peruano en 1995 por $ 27,6 millones bajo la presidencia de Alberto Fujimori (1990-2000), quien en esta ocasión Keiko Fujimori, hija del expresidente perdió la contienda con el socialista Pedro Castillo.

Cabe recordar, que el partido Perú Libre de Castillo negó en su momento las acusaciones de fraude, mientras que los observadores electorales internacionales han dicho que la votación se llevó a cabo limpiamente y era elegido como el nuevo presidente en una de las eleccciones más polemicas del país.

