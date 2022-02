En Ucrania gobernador asegura que rusos fueron repelidos de la ciudad de Járkov

Gobernador ucraniano asegura que rusos fueron repelidos de la ciudad de Járkov

Las fuerzas de Ucrania han repelido un intento ruso de apoderarse de Járkov, afirmó el gobernador de la ciudad, después de feroces combates y batallas callejeras con el avance de las tropas rusas.

El gobernador de Járkov, Oleh Synyehubov, dijo que los soldados ucranianos estaban “limpiando” la ciudad oriental. Dijo que los soldados rusos se rendían en grupos de cinco a diez y arrojaban su equipo en medio de la carretera.

“El control sobre Kharkiv es completamente nuestro”, publicó Synyehubov en Facebook. “Está ocurriendo una limpieza completa de la ciudad del enemigo. El enemigo ruso está absolutamente desmoralizado”.

El gobernador de Járkov aseguró que la ciudad se encuentra bajo el control de las fuerzas ucranianas.

Más temprano el domingo, el gobernador dijo que vehículos militares ligeros rusos habían irrumpido “en la ciudad”, incluso en áreas centrales. Llegaron a los suburbios del norte a las 8 a.m., dijo. Instó a todos los civiles a permanecer adentro y agregó: “Ciudadanos de Járkov, no abandonen el refugio, no usen el transporte”.

Los videos en las redes sociales mostraban imágenes de tropas rusas moviéndose a través de áreas residenciales y bloques de apartamentos de la era soviética. Los soldados a pie usaban vehículos blindados como cobertura. Sus vehículos estaban marcados con una Z, el símbolo de la invasión de cuatro días de Rusia.

Otras imágenes sugirieron que el ejército ucraniano había infligido pérdidas. Había imágenes de una columna rusa destruida y una escaramuza en el sureste de la ciudad. Un grupo de soldados rusos se refugió en una escuela vacía, la número 88, dijeron testigos, cerca de la estación de metro Traktornyi Zavod.

Soldados ucranianos armados con Kalshnikovs y lanzagranadas se refugiaron detrás de una pared y árboles, emergiendo para abrir fuego. Hubo peleas reportadas alrededor de la avenida Shevchenko. En otra parte de la ciudad, los combatientes locales paseaban por vehículos rusos destruidos, inspeccionando los daños y rescatando equipo militar.

El intento de operación rusa para apoderarse de Járkov siguió a una noche de fuertes bombardeos. Al menos un bloque de apartamentos de varios pisos fue atacado. Los residentes dijeron que los ataques fueron “masivos e indiscriminados”, con un misil cayendo en un parque infantil junto a un balancín.

Las fuerzas rusas continúan avanzando en Ucrania

Artem Volodymyrovich, un profesor de inglés de 31 años, dijo que las unidades rusas habían avanzado desde el norte de Ucrania. Pasaron la estación de metro Peremoha, la última parada de la línea verde de la ciudad, y se dirigieron hacia el centro, dijo, hablando desde un refugio en el sótano.

“Grupos rusos de distracción han estado entrando en Járkov. Podemos escuchar disparos. Nuestro ejército todavía está en la ciudad. Los ucranianos todavía tienen el control, los voluntarios están trabajando, el alcalde está a cargo y estamos contraatacando”, dijo a las 11 a.m. hora local.

Volodymyrovich dijo que estaba escondido en un sótano con otras 30 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Uno del grupo era un electricista que había reparado el suministro de energía, lo que permitió a las personas cargar sus teléfonos. Era su tercera noche en un refugio, dijo.

“El bombardeo ha sido realmente fuerte. El metro dejó de funcionar el jueves por la tarde y ahora se utiliza como refugio antiaéreo. Los trenes han sido abiertos. La gente duerme en ellos porque no hay suficiente espacio en las plataformas”.

La ciudad derrotaría a las fuerzas rusas de ocupación, predijo. "Creo que sí. Estamos en casa. La gente está luchando por sus propios hogares, sus familias, sus seres queridos. Es invasión para ellos, defensa para nosotros”.

Y agregó: “No soy un tipo militar. Pero si se trata de eso, tomaré una puta ametralladora antes de morirme así y me sentaré adentro para que me disparen, si asaltan el sótano. Es mejor morir con los brazos en las manos”.

A las 5 de la tarde se escucharon disparos de ametralladoras en varias partes de la ciudad, incluso en la calle Poltavskyi Shliach, en el centro.

Anton Herashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, que publicó videos de la batalla en su canal de Telegram, dijo que el ejército ruso se había extralimitado. “Járkov se convertirá para los rusos en un Stalingrado ucraniano”, escribió.

Era demasiado pronto para decir el domingo si Moscú montaría un nuevo intento de capturar Járkov. El brutal bombardeo de una ciudad de 1,4 millones de habitantes mostró que Rusia estaba bombardeando deliberadamente a civiles en áreas suburbanas, dijeron habitantes locales.

En un discurso publicado en línea, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió la noche anterior como brutal. Él dijo: “Otra vez tiroteos, nuevamente bombardeos de áreas residenciales e infraestructura civil”.

Agregó: “Hoy, no hay una sola cosa en el país que los ocupantes no consideren un objetivo aceptable. Luchan contra todos. Luchan contra todos los seres vivos: contra jardines de infancia, edificios residenciales e incluso contra ambulancias”.

Dijo que las fuerzas rusas estaban “disparando cohetes y misiles en distritos enteros de la ciudad en los que no hay ni ha habido infraestructura militar.

“Vasylkiv, Kiev, Chernihiv, Sumy, Járkov y muchas otras ciudades de Ucrania viven en condiciones que se experimentaron por última vez en nuestras tierras durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que su “operación especial” en Ucrania fue un éxito. Dijo que había atacado 1.067 sitios militares ucranianos desde que comenzó la invasión hace cuatro días.

Las fuerzas rusas continuaron avanzando lentamente sobre Kiev, pero fueron repelidas en los combates en Bucha e Irpin, justo al noroeste de la capital, después de lo que parece ser un ataque mal coordinado de fuerzas irregulares.

Surgieron videos en las redes sociales que mostraban las secuelas del combate con imágenes de múltiples vehículos blindados destruidos y varios soldados muertos. “Todo esto sucedió afuera de mi maldita casa”, dijo un lugareño, inspeccionando los escombros, según un clip publicado por la periodista ucraniana Illia Ponomarenko.

El alcalde de Irpin afirmó que la ciudad permaneció en manos ucranianas el domingo por la mañana. Circularon informes de que entre los muertos había soldados chechenos.

Ha habido varios días de intensos combates en la zona desde que Rusia realizó un desembarco de fuerzas aerotransportadas en el cercano aeropuerto militar de Hostomel. Según los informes, las fuerzas ucranianas volaron tres puentes en el área para frenar los avances rusos.

No había tropas rusas en la propia capital, declaró el alcalde, Vitali Klitschko, a la hora del almuerzo.

También hubo signos de un cambio en las tácticas, con Rusia apuntando más activamente a la infraestructura fija con ataques con misiles. Se incendió una terminal petrolera en Vasylkiv, a casi 40 km al suroeste de Kiev.

La explosión envió enormes llamas y una nube de humo negro hacia el cielo nocturno, según mostraron las redes sociales.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Ucrania como que demandó a Rusia ante la ONU por la invasión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.