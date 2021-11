En Texas, una mujer arrojó sopa caliente en la cara de una cajera

En Texas, Estados Unidos, se ha iniciado una investigación contra una mujer que atacó a otra en un establecimiento de comida. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Temple, donde una clienta le arrojó sopa caliente en la cara de la cajera del lugar solo porque no estaba conforme con su pedido.

De acuerdo con el Departamento de Policía de la ciudad, el incidente tuvo lugar el pasado 7 de noviembre cuando la clienta, que todavía no ha sido identificada, llamó al restaurante para quejarse de que la sopa que había ordenado estaba tan caliente que la tapa de plástico se había derretido.

Aunque la cajera se disculpó con la mujer, e incluso le ofreció otra sopa o un reembolso, la clienta estaba tan enojada que no le importó quemarle la cara a la cajera con la sopa caliente.

El ataque en el restaurante de Texas fue compartido en TikTok

La empleada sufrió lesiones en el rostro después del ataque de la clienta/Foto: TikTok

Las pruebas del ataque fueron compartidas en un video en TikTok que puedes ver dando click aquí. En el clip que fue captado por las cámaras de seguridad se ve cómo la mujer solamente estaba gritando e insultando a la empleada del restaurante, antes de tirarse el producto de alta temperatura en el rostro.

De acuerdo con la empleada, la sopa ya no estaba tan caliente como cuando la sirvieron, pero le afectaron las especias que contenía el plato. "Me ardían los ojos, me sangraba la nariz, me dolió mucho", dijo la chica que labora en el restaurante de Texas en un en su segundo video que fue publicado en la red social.

Se presentaron cargos contra la mujer que agredió a la cajera

La policía local espera que con el video alguien logre reconocer a la agresora/Foto: Texas

Como mencionamos en La Verdad Noticias, tras la agresión, la trabajadora del establecimiento de cocina procedió a llamar a la policía que llegó después de que la mujer atacante ya se había marchado.

Según informaron las autoridades de Texas, se le ha prohibido la entrada al establecimiento a la agresora y hay cargos pendientes contra ella, así que esperan que el video en las redes sociales ayude a su captura.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!