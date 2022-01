En Sudáfrica un gran incendio arrasa el edificio del parlamento

En la Ciudad del Cabo un gran incendio arrasa el edificio del parlamento

Las imágenes de un video mostraron una columna de humo negro llenando el cielo, con enormes llamas que salían del techo del edificio en Sudáfrica.

El presidente Cyril Ramaphosa visitó el lugar y lo calificó de "evento terrible y devastador".

Un hombre de 51 años estaba siendo detenido e interrogado por las autoridades, dijo la policía.

El incendio, que comenzó poco después de las 06:00 hora local (04:00 GMT), se produjo el día después del funeral de estado del arzobispo Desmond Tutu en la catedral de San Jorge, cerca del parlamento.

Ramaphosa dijo que la noticia del incendio fue un "terrible revés para lo que estábamos disfrutando ayer" y agregó que el arzobispo Tutu también habría quedado devastado.

Dijo que el sistema de rociadores del edificio no había funcionado correctamente y elogió a los bomberos por responder al incendio en minutos. Sin su intervención, la Asamblea Nacional se habría reducido a "cenizas", dijo.

Decenas de bomberos combatieron las llamas. Los funcionarios dijeron más tarde que todo el complejo parlamentario resultó gravemente dañado.

La ciudad de Cape Town compartió imágenes de los daños que el fuego causó al edificio del parlamento.

Jean-Pierre Smith, miembro del comité de seguridad y protección de la alcaldía de Ciudad del Cabo, dijo a los periodistas que el techo sobre el antiguo salón de actos había "desaparecido por completo" y que aún no se habían evaluado los daños adicionales dentro de la antigua cámara.

"No es posible ver si está dañado. Esperamos que no sea porque tiene tantos artefactos históricos, pero no se puede acceder a él sin romper las puertas y no queremos hacer eso", dijo.

También dijo que la alarma de incendio del parlamento solo sonó cuando los bomberos ya estaban en el lugar.

Las autoridades dijeron que el incendio comenzó en las oficinas del tercer piso y se extendió rápidamente a la cámara de la Asamblea Nacional (la cámara baja del parlamento), informa Nomsa Maseko de la BBC en Ciudad del Cabo.

No se han reportado heridos y no hay indicios de lo que pudo haberlo provocado, agrega nuestro corresponsal.

Funcionarios del servicio de bomberos y rescate dijeron que podría tomar varias horas más apagar el fuego por completo debido a las alfombras y los pisos de madera del edificio.

Los daños causados por el incendio se pueden ver en imágenes facilitadas por la ciudad de Ciudad del Cabo.

El parlamento no está actualmente en sesión debido a las vacaciones.

Las Casas del Parlamento en Ciudad del Cabo se componen de tres secciones, la más antigua data de 1884.

Las secciones más nuevas construidas en las décadas de 1920 y 1980 albergan la Asamblea Nacional. Mientras tanto, el gobierno tiene su sede en Pretoria.

Segundo incendio en parlamento de Sudáfrica

Es el segundo incendio en el parlamento de Sudáfrica en menos de un año. En marzo hubo un incendio provocado por una falla eléctrica.

El año pasado, un incendio devastó parte de la biblioteca de la Universidad de Ciudad del Cabo, que albergaba una colección única de archivos africanos.

