En Perú el 'peor desastre ecológico' reciente golpea a la pesca artesanal

En América del Sur el 'peor desastre ecológico' reciente golpea a la pesca artesanal

Walter de la Cruz descendió por una gran duna de arena en la niebla para llegar a una roca con vista al Océano Pacífico, donde ha pescado durante tres décadas. Lanzó un anzuelo a las aguas de la costa de Perú varias veces, sin suerte. Un intento arrojó un trozo de plástico manchado con aceite.

De la Cruz, de 60 años, es uno de los más de 2,500 pescadores cuyos medios de subsistencia han quedado en duda como resultado de un gran derrame de petróleo crudo en la refinería de petróleo de propiedad española Repsol el 15 de enero.

“Estamos desesperados”, dijo, contando con los dedos las deudas que lo abruman, entre ellas un préstamo bancario, facturas de agua, luz, gas y útiles escolares para sus dos nietos.

Perú ha caracterizado el derrame de 11,900 barriles frente a una refinería de Repsol como su “peor desastre ecológico”.

Las costas peruanas fueron afectadas por el derrame de petróleo atribuido a Repsol.

Un informe de expertos de las Naciones Unidas estima que involucró alrededor de 2,100 toneladas de crudo, muy por encima de las 700 toneladas que la International Tanker Owners Pollution Federation Limited considera el umbral para un gran derrame, y una cantidad sin precedentes para el tipo de crudo que se filtró.

El petróleo se extrajo de Buzios, el campo petrolero de aguas profundas más grande del mundo y el más productivo de Brasil.

El derrame ocurrió cuando el Mare Doricum, un petrolero de bandera italiana, descargaba petróleo en la refinería La Pampilla, frente a la costa peruana al norte de la capital. El capitán del barco dijo al Congreso del país sudamericano que el petróleo se derramó en el océano durante al menos ocho minutos.

Perú, que tiene una gran economía informal, no tiene datos exactos sobre la cantidad de pescadores afectados, ni de las personas en los muelles y puertos que dependen de la industria pesquera, incluidos los restaurantes, los vendedores de comida y los que alquilan sombrillas o sombrillas. barcos

Una cosa es segura: los pescadores artesanales afectados se encuentran entre los más vulnerables económicamente en Perú, capturando pequeñas cantidades de pescado muy cerca de la costa, a veces desde botes pequeños y a veces desde la costa, dijo Juan Carlos Sueiro, experto en economía. de pesca con el grupo conservacionista internacional Oceana.

“Están en el umbral de la pobreza. Sus ingresos varían de un día a otro”, dijo.

De la Cruz dijo que supo de inmediato que la extensión del petróleo en más de 106 kilómetros cuadrados (41 millas cuadradas), un área más grande que la ciudad de París, detendría por primera vez la actividad que se realiza desde hace siglos en la costa pacífica de Perú.

“Vi los frutos de mi sustento destruidos”, dijo. “Es como si tienes una tienda y alguien viene y le prende fuego”.

Poco después del derrame, el gobierno anunció que estaba considerando brindar ayuda financiera a los afectados. Las autoridades tardaron tres semanas en elaborar una lista de 2,500 pescadores a los que ayudarían.

Dos semanas después de eso, el gobierno dijo que ahora sería Repsol quien entregaría hasta $799 a cada una de las 5,600 personas afectadas para compensarlos por los ingresos que perdieron a causa del derrame.

La Presidencia del Consejo de Ministros no respondió a una pregunta de The Associated Press sobre si la promesa de ayuda seguía siendo válida.

Muchos pescadores aquí no tienen un certificado o documentos que demuestren que es su medio de vida. De la Cruz no. Pero él sabe que ha estado viniendo aquí con una canasta que llenar en la espalda durante 30 años.

Normalmente vende o intercambia el pescado con los dueños de restaurantes o amas de casa locales, y lleva un poco a casa a su esposa para que lo prepare en platos que se pueden vender a los vecinos.

De la Cruz dijo que se sintió “roto” cuando vio su espacio de trabajo invadido por periodistas que informaban sobre el derrame de petróleo. Quería decirles a ellos y a las autoridades lo que sentía, así que tomó un marcador de tinta azul y escribió en un cartón: “Pescadores, necesitamos ayuda por favor”.

El presidente peruano, Pedro Castillo, visitó la zona, pasó por De la Cruz y prometió ayudar. Después de mirar los charcos de aceite, sacudió la cabeza y dijo: “Esto no puede ser”.

En otra playa, Castillo había recogido arena empapada de petróleo y reconoció el impacto del derrame. “¿De qué sirve dar redes si ya no tienen donde pescar?” él dijo.

Pero esas palabras presidenciales, que encendieron las esperanzas de De la Cruz, no han dado frutos. Más de un mes después de esa visita, las ayudas estatales no existen.

“Pasan los días y no recibimos nada”, dijo.

Los pescadores han protestado con sus redes vacías frente a la refinería de Repsol y bloqueos de carreteras, pero aún no tienen respuestas a preguntas clave como: ¿Quién provocó el vertido de petróleo? ¿Y cuánto tiempo antes de que puedan volver a pescar?

Repsol, una empresa española, ha dicho que las enormes olas creadas por una erupción volcánica en Tonga causaron el derrame y que la culpa es del petrolero Mare Doricum. En respuesta, la empresa propietaria del petrolero ha pedido a Repsol que no difunda información "incorrecta o engañosa" mientras continúa la investigación.

Edward Málaga, microbiólogo y legislador del partido centrista Morado, quien recorrió la zona contaminada y habló con el gobierno de Perú y funcionarios de Repsol, dijo que la inestabilidad política está causando parálisis y desorden en el gobierno de Castillo y dificultando una respuesta.

Falta de gabinete preparado para responder a desastre en Perú

Desde el desastre ecológico a mediados de enero, ha habido tres cambios de gabinete y tres ministros de medio ambiente diferentes en Perú. Uno de ellos era un maestro de escuela sin experiencia del oficialismo que apenas duró una semana.

“Hablas con un funcionario y a la semana siguiente hay otro que empieza todo de cero”, dijo el Málaga. Dijo que los cuatro ministerios y más de 30 organismos asociados involucrados no trabajan de manera coordinada.

“No hay una página web donde se pueda ir a ver el trabajo de cada sector, día tras día, cuánta fauna se ha rescatado, cuántos animales se han reportado muertos, cuánto se ha limpiado”, dijo.

Hasta ahora, Repsol ha entregado una o dos tarjetas, con un valor de $135 cada una, a los afectados para cambiarlas por alimentos en un supermercado.

Esto no alcanza para alimentarlos, por lo que los pescadores han organizado almuerzos comunitarios con alimentos donados por la Iglesia Católica y otras organizaciones. En estas reuniones, la falta de ayuda económica es el tema recurrente.

Ady Chinchay, abogado e investigador en derecho ambiental, dijo que los pescadores pueden solicitar una compensación por la pérdida de ingresos en un tribunal civil, pero que habría desafíos.

“El juez va a otorgar una indemnización en base a las pruebas” que presenten los pescadores sobre sus ingresos, dijo Chinchay. Para muchos de los afectados por el derrame, esto será casi imposible de hacer porque no emiten recibos cuando venden sus productos del mar.

Este es el caso de De la Cruz, quien nunca ha emitido una escritura de venta en 30 años.

“Imagine la desesperación en mi casa”, dijo. Su esposa vende empanadas para tratar de pagar deudas pero ya no compra antiinflamatorios para la artritis de sus manos.

“Ayer, apenas podíamos pagar el gas natural”, dijo.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Perú como que descubrieron el supuesto sacrificio masivo de niños más antiguo del país.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.