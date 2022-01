En Pakistán mujer fue sentenciada a muerte por mensajes 'blasfemos' en WhatsApp

Mujer pakistaní fue sentenciada a muerte por mensajes 'blasfemos' en WhatsApp

En Rawalpindi, Pakistán una mujer musulmana de 26 años fue sentenciada a muerte por lo que las autoridades dijeron que eran mensajes blasfemos que envió en WhatsApp.

Aneeqa Ateeq negó todos los cargos, pero fue declarada culpable el miércoles y sentenciada a 20 años de prisión y muerte por ahorcamiento, informó The Guardian.

Su acusador fue identificado por el periódico local The Nation como Hassnat Farooq quien dijo que Ateeq envió caricaturas blasfemas de los santos profetas en WhatsApp y envió otro material blasfemo no especificado en Facebook a otras cuentas, según The Guardian, citando su hoja de cargos.

El Islam prohíbe las caricaturas del profeta Mahoma.

La mujer fue acusada de enviar mensajes blasfemos en WhatsApp y Facebook.

The Guardian informó que la pareja se conoció en una aplicación de juegos móviles en 2019 y conversaron por WhatsApp.

Durante el juicio, Ateeq dijo que creía que Farooq la incitó intencionalmente a una discusión religiosa para vengarse de que ella no quisiera ser amigable con él en WhatsApp.

El miércoles, el juez Adnan Mushtaq encontró a Ateeq culpable de intentar deliberadamente ultrajar los sentimientos religiosos y usar comentarios despectivos hacia "personajes sagrados", según una copia de una orden de sentencia tuiteada por Naila Inayat, corresponsal de Associated Reporters Abroad.

Ateeq también fue declarada culpable de usar comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma, que fue el cargo que resultó en su sentencia de muerte.

La orden señala que su pena de muerte aún está sujeta a la confirmación del Tribunal Superior de Lahore, la capital provincial de la provincia de Punjab, donde se encuentra Rawalpindi.

Pakistán y la pena de muerte por blasfemia

Pakistán, un estado islámico, hace cumplir leyes estrictas contra la blasfemia que pueden imponer a los infractores culpables cadena perpetua o la pena de muerte.

Según la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EE. UU., estas duras sentencias a veces se dictan contra musulmanes practicantes, como dice Ateeq, pero con mayor frecuencia se imponen contra cristianos y minorías paquistaníes.

En 2016, Pakistán aprobó la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos. Permite a las autoridades castigar a los usuarios de Internet y de las redes sociales por infracciones cometidas en línea, incluidos actos de blasfemia.

Según Amnistía Internacional, los casos de blasfemia se basan con frecuencia en pruebas falsas, y los acusadores a menudo abusan de las leyes para obtener beneficios económicos o para resolver rivalidades personales o vendettas.

Los cargos de blasfemia también son notoriamente peligrosos para el acusado. Aunque Pakistán aún no ha ejecutado a nadie por blasfemia y en su lugar deja a los infractores en prisión de por vida, decenas de los acusados han sido asesinados por turbas de vigilantes.

En diciembre, por ejemplo, el director de una fábrica de Sri Lanka fue linchado y quemado cerca de Islamabad tras ser acusado de blasfemia. El primer ministro paquistaní, Imran Khan, calificó el incidente como "un día de vergüenza" para la nación.

La Agencia Federal de Investigación de Pakistán y el Ala de Delitos Cibernéticos de Pakistán, que recibieron las denuncias de blasfemia con respecto a Aneeqa Ateeq, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Insider.

