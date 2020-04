En Nicaragua dan por muerto a Ortega, desaparecido a pesar del coronavirus

Dan por muerto a presidente de Nicaragua desaparecido a pesar del coronavirus

La ausencia del presidente Daniel Ortega ha avivado fuertes rumores en Nicaragua, donde se le señala por desaparecer desde el pasado 12 de marzo, cuando participó en una videoconferencia con otros presidentes centroamericanos, y porque desde su ausencia su administración continúa difundiendo eventos públicos y aglomeraciones

En los recientes días, incluso se rumoró que Ortega podría estar muerto. Medios y sociedad nicaragüense también sospechan que podría estar oculto en alguna isla, búnker o lugar escondido, pues tampoco ha realizado apariciones públicas desde el pasado 21 de febrero.

¿Dónde está Daniel Ortega? Una de tres: está borracho, tirado en alguna esquina de la casa presidencial, o está violando de nuevo a alguna de sus hijastras, o se murió... No hay de otra pic.twitter.com/3q3Pj8yVBA — Ernesto Yamhure (@ernestoyamhure) April 4, 2020

La ausencia del dictador nicaragüense en los funerales del diputado Jacinto Suárez, viejo amigo de Ortega, así como el hecho de que ni siquiera su esposa, Rosario Murillo, ha hecho algún acto de presencia, más allá del contacto telefónico que mantiene con los medios de comunicación locales que son afines al presidente.

Asistentes, personajes importantes, fueron ubicados guardando la distancia debida en funerales de diputado sandinista Jacinto Suarez.

El gran ausente fue su amigo íntimo el dictador Daniel Ortega. pic.twitter.com/fR14PRz4bC — MariaDoloresDeNicaragua (@MariaDo48944907) April 4, 2020

Nicaragua sin medidas ante el coronavirus

Entretanto, el Gobierno de Nicaragua, junto con el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) llevaron a cabo este sábado un maratón denominado “De amor de bienvenida al verano 2020”, en el que participaron cientos de personas, entre ellas niños y personas con discapacidad.

Miles de habitantes de Managua, capital de Nicaragua, participaron este sábado en un evento masivo organizado por el gobierno de Ortega, ignorando las advertencias sobre el coronavirus

También se tiene agendado un programa para celebrar el festival de verano en Semana Santa, en el que se realizan fiestas populares en seis centros recreativos, entre ellos dos balnearios en el Pacífico, y uno en la ciudad colonial de Granada, al sureste del país, donde se localiza el Gran Lago.

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) llamó a los ciudadanos a desobedecer “los llamados irresponsables del régimen de Ortega Murillo frente al COVID-19”, no acudir a las playas y sumarse a la campaña #QuédateEnCasa.

Te puede interesar: Senador Samuel Garcia celebra gran boda en Nuevo León a pesar del coronavirus

La ex guerrillera sandinista Dora María Téllez señala que Ortega suele ausentarse en este tipo de situaciones críticas cuando decide que no quiere responder. “Se ausenta en las crisis, sobre todo cuando no tiene buenas noticias que da, y prefiere que sea Rosario Murillo quien saque la cara, pues prefiere que se queme Murillo a que se queme él”, afirmó.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias más trend de la semana.