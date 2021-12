En Myanmar un camión militar embistió contra un grupo de manifestantes

En Myanmar testigos presenciales dijeron a los medios locales que los soldados abrieron fuego contra algunos manifestantes que huían y golpearon a otros.

Desde el golpe de febrero, más de 1,200 personas han muerto durante las protestas y miles más han sido encarceladas.

El ejército dijo que arrestó a 11 personas en esta última protesta. Tres resultaron heridos, uno se encuentra en estado crítico.

Los militares no confirmaron si un camión había entrado en el grupo, pero dijeron que había dispersado a una multitud de "disturbios".

La agencia de noticias local MPA dijo que creía que dos de sus reporteros estaban entre los detenidos. Uno de ellos parecía estar herido y había perdido el contacto con el otro, dijo la agencia.

Testigos aseguraron que el camión militar embistió a los manifestantes en la ciudad de Yango.

La protesta contra la junta fue una de las al menos tres que se llevaron a cabo en Yangon el domingo. Dado que las fuerzas militares a menudo han abierto fuego contra manifestantes en el pasado, las manifestaciones a menudo se llevan a cabo en pequeños grupos organizados para minimizar las bajas.

Testigos dijeron que esta última protesta "relámpago" fue embestida minutos después de que comenzara.

"Me golpearon y me caí frente a un camión. Un soldado me golpeó con su rifle, pero me defendí y lo empujé hacia atrás. Luego, inmediatamente me disparó mientras yo huía en un patrón en zigzag. Afortunadamente, escapé", un Manifestante dijo a la agencia de noticias Reuters.

Reacción interncional a represión en Myanmar

La ONU ha dicho que la represión militar podría equivaler a crímenes de lesa humanidad, pero a sus enviados se les ha negado repetidamente el acceso a Myanmar para investigar.

La junta ha justificado el golpe de estado previo al amanecer en febrero alegando que hubo fraude electoral en las elecciones generales del año pasado, que el partido del entonces líder de Myanmar, Aung Sang Suu Kyi, ganó por abrumadora mayoría.

Los observadores electorales independientes dicen que la votación fue en gran medida libre y justa, y los cargos penales presentados contra la Sra. Suu Kyi han sido ampliamente criticados por motivos políticos.

Muchos de los activistas que lideraron el movimiento de desobediencia civil pacífica a principios de este año se han escondido o han ido a áreas fronterizas para recibir entrenamiento militar de los insurgentes étnicos con base allí.

Las fuerzas de defensa del pueblo voluntario armado en ciudades y pueblos de todo el país han llevado a cabo cientos de atentados con bombas y asesinatos contra funcionarios que trabajan con el gobierno militar.

El ejército ha respondido con una campaña de tierra arrasada contra las áreas donde la resistencia armada ha sido más fuerte, quemando casas y conduciendo a decenas de miles a los bosques y cruzando la frontera con India.

