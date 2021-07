En Japón, un melón cuesta más de tres mil pesos mexicanos por esta razón

Japón es uno de los países dónde comprar fruta realmente es todo un lujo para sus habitantes, por lo que es común encontrar en esta nación, las “Boutiques de fruta”, locales especializados en vender las frutas de la mejor calidad, como el caso del melón Cantalupo, el cual tiene un costo de 21 mil 600 yenes, exactamente 3,914.18 pesos mexicanos.

Posiblemente para los mexicanos ese precio sería exagerado para nuestros bolsillos, sin embargo, parte de los habitantes japoneses sí suelen comprar estos melones a dicho precio, por lo menos una vez, como un regalo para una persona importante durante Oseibo (en invierno) y Ochugen (en verano).

El melón japonés es uno de los más caros del mundo/Foto: Voi

La razón por la que la fruta melón alcanza esa gran cifra es porque son cultivados por agricultores japoneses de la más alta categoría, en invernaderos de vidrio donde se controla el ambiente de manera computarizada, por lo que lleva mucho tiempo y esfuerzo.

¿Cuál es la fruta más cara en Japón?

Las uvas Ruby Roman son las más caras de Japón/Foto: El Siglo de Torreón

La fruta más cara en Japón es la uva japonesa Ruby Roman. Se cultiva en la prefectura de Ishikawa (Isla de Honshu) y se han llegado a pagar más de 9.000 euros (más de 200 mil pesos mexicanos) por un racimo, de acuerdo con el portal “Muy Japones”.

De este tipo de uva japonesa sólo se cultivan 2.400 racimos al año y los más económicos pueden comprarse por unos 800 euros, es decir,18, 874.87 pesos mexicanos. Cada racimo tiene 30 uvas, ni una más ni una menos y cada uva pesa 20 gramos, tienen como mínimo un 18% de azúcar y bajos niveles de acidez.

No obstante, como te mencionamos en La Verdad Noticias, en la cultura japonesa, la fruta no sólo es un alimento que tiene un rico sabor, sino que también tiene un valor especial, se considera un artículo de lujo y tiene una función ritual, ya que no sólo se regala a un familiar o la pareja, sino también a un jefe de trabajo, compañero o socio de negocios.

Melón mexicano se exporta a Japón

Michoacán es el principal exportador de melón/Foto: Diario Visión

Aunque hay las boutiques de fruta en Japón, México es uno de los países que exporta melón a dicho territorio asiático. Exactamente el Estado de Michoacán, que ocupa el cuarto lugar nacional en producción de melón, según el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Japón importa anualmente 2 mil 720 toneladas de melón michoacano, puesto que a pesar de tener a sus propios agricultores de esta fruta, los melones mexicanos posiblemente son vendidos en supermercados tradicionales a un costo un poco menor que los de las boutiques de fruta.

