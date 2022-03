En Italia, hombre asesina a actriz de cine para adultos; la destazó

El asesino ocultó durante tres meses su cadáver en un congelador antes de abandonarlo en una montaña.

Davide Fontana, un hombre de 43 años de edad que se desempeña como empleado de banca en Italia, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al revelarse que asesinó a Carol Maltesi, una joven de 26 años de edad conocida en la industria del cine para adultos como Charlotte Angie.

Según la información que circula en Internet, Davide y Carol eran vecinos en Rescaldina, Milán y se conocían desde octubre del 2020. Luego de realizarle una sesión de fotografías en ropa interior, él decidió abandonar a su esposa para iniciar una fogosa relación con ella, además de grabar videos para adultos que luego se distribuían en la plataforma de OnlyFans.

Carol Maltesi murió mientras grababa un video erótico con su pareja, quien hoy es su asesino.

Debido a que eran fanáticos del sexo salvaje y el masoquismo, ambos decidieron filmar un par de escenas a principios de enero pasado. Uno de ellos consistió en atar a la mujer a un tubo de metal con la cabeza envuelta en una bolsa para después golpearla con un martillo por todo el cuerpo.

Sin embargo, las cosas se salieron de control y Davide Fontana la golpeó con fuerza en la cabeza. “No estoy seguro de por qué, no sé qué me pasó… Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Estuve media hora mirándola y luego me fui a casa”, declaró llenó de culpa ante las autoridades italianas.

Davide Fontana fingía ser ella

Davide Fontana terminó por confesar su atroz crimen ante las autoridades italianas.

Tras darse cuenta de sus terribles acciones, él intentó prenderle fuego al cuerpo pero no tuvo éxito. Más adelante, decidió comprar en Internet un congelador, un hacha y una sierra para cortar el cuerpo de la joven en 15 pedazos y congelarlo durante los próximos dos meses.

Durante ese tiempo, él fingió ser ella y respondía los mensajes desde su teléfono celular. Posteriormente, metió el cuerpo de la víctima en el maletero de un coche y condujo hasta las montañas de Borno en la provincia de Brescia para intentar eliminar las evidencias, mismas que serían encontradas el 20 de marzo por un hombre de 60 años de edad.

En un principio, el cuerpo fue imposible de identificar debido a las diversas quemaduras que tenía y al avanzado estado de descomposición en el que estaba. No obstante, los fans pudieron descubrir de quién se trataba gracias a sus tatuajes, mismos que quedaban al descubierto en todos los videos que compartía en sus redes sociales.

¿Cuál es la principal causa del feminicidio?

La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima.

El caso de Davide Fontana y Carol Maltesi refuerza la teoría de que la mayoría de los feminicidios son cometidos por la pareja de la víctima e incluyen maltrato, amenazas y violencia sexual. Tal y como mencionó La Verdad Noticias, de 23 mil asesinatos de mujeres reportados en México solo 5 mil son considerados bajo el delito de feminicidio.

Fotografías: Redes Sociales