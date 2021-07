En India, un joven demandó a sus padres ya que él no quería nacer

En India, el joven Raphael Samuel de 27 años decidió demandar a sus padres desde 2019 porque él no quería nacer. Aunque parezca una broma de mal gusto, en realidad el hombre consideraba que sus papás debían “mantenerlo de por vida” por traerlo al mundo “sin su consentimiento”.

Han pasado más de dos años desde que se hizo viral esta particular demanda, pero son más personas las que se están uniendo a la ideología de Samuel, a pesar de que es lógico que los padres del joven nunca hubieran podido tener su consentimiento porque no había nacido.

El hombre publicó en febrero de 2019, un video en su canal de Youtube “Nihil Anand”, que no estaba de acuerdo en que sus padres lo hayan traído al mundo, y que debían pagarle para vivir, porque él nunca deseó nacer. En el clip, el joven aparece usando una barba falsa y anteojos de sol.

Joven de la India contra sus padres por dejar que naciera

Aún no se sabe si la demanda de Raphael Samuel procedió legalmente en India/Foto: Última Hora

El joven de la India afirmó estar en contra de sus padres por dejar que naciera, ya que el proveniente de Mumbai afirma que es un error tener bebés por “deseo”. "Quiero que todos en la India y en el mundo se den cuenta de que nacen sin su consentimiento”, declaró.

“Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres”, agregó en su video.

“Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decir: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo", fueron parte de las palabras que dijo el demandante.

Además, tratando de cubrir su identidad, Raphael explicó: "Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades… Pero el niño mismo es un deseo del padre. Mi vida fue increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir".

No obstante, los padres de Samuel decidieron responderle a la presunta demanda de su hijo de esta manera: "Debo admirar la temeridad de mi hijo por querer llevar a sus padres a juicio sabiendo que los dos somos abogados”.

“Si Rafael puede encontrar una explicación racional sobre cómo podríamos haber buscado su consentimiento para nacer, aceptaré mi culpa”, mencionaron los padres del joven. Mientras tanto, hay más personas que están apoyando esta ideología.

¿Qué plantea la filosofía Antinatalista?

El antinatalismo considera "egoísta" traer seres humanos al mundo/Foto: RTVE

La filosofía Antinatalista plantea que es egoísta tomar de manera unilateral la decisión de traer a alguien a este mundo, de acuerdo con información de BBC. También es una posición política o demográfica contraria a la reproducción y el nacimiento de nuevos seres humanos.

Las preocupaciones que tienen los antinatalistas como el joven de la India son sobre la herencia genética, no querer que los niños sufran, el concepto de consentimiento y las preocupaciones sobre la sobrepoblación y el medio ambiente.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, son cada vez más personas las que se unen a esta filosofía de vida de no querer tener hijos. Sólo en Reddit, el canal r/antinatalism tiene casi 35.000 miembros, mientras que solo uno de las decenas de grupos que existen en Facebook de temática antinatalista tiene más de 6.000.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!