En India, oso perezoso ataca a pareja y se los come

Las víctimas perdieron la vida.

El ataque de un oso perezoso a una pareja conmocionó a la India, luego que el animal se mostrara más agresivo de lo normal y se fuera en contra de dos personas que pasaban a su alrededor en el bosque.

Los hechos se registraron el pasado 5 de junio cuando Mukesh Rai, de 43 años, y Gudiya su esposa, de 39, atravesaron el bosque en Panna, una región ubicada en el centro del país, mientras intentaban regresar a casa.

La pareja atravesaba el bosque cerca de las 6.30 de la mañana cuando de repente fueron atacados por un oso. Mukesh y Gudiya intentaron defenderse del animal, sin embargo, no les fue posible, según cita The Times Of India.

Oso perezoso se come a pareja en India

El animal fue puesto en cautiverio.

De acuerdo a los primeros informes, tras el ataque, el animal habría asesinado y arrastrado los cuerpos hasta la orilla del río en donde más tarde los devoró hasta que fue descubierto por policías que pasaban por el lugar.

La policía de la India dio parte a la comandancia de la escena del crimen. Al lugar arribó personal del zoológico así como autoridades quienes iniciaron con un operativo para poder capturar al animal.

Tras más de dos horas, las autoridades locales lograron tranquilizar al ejemplar para luego capturarla y trasladarla a un zoológico. Según el informe policial, el animal ya no será puesto en libertad. En tanto, la familia de las víctimas recibió 400 mil rubias (cerca de 5 mil dólares) de compensación.

¿Qué hacer ante el ataque de un oso?

Ataque de oso.

Los osos rugen en caso de agresión y si gritas pueden entender que se les amenaza e intentar defenderse, por ello, lo mejor es retirarse despacio sin perderlo de vista y sin hacer movimientos bruscos. En el caso de que avance hacia la persona, hay que hablar, pero sin aspavientos y sin dirigirse a él, según recomienda Fundación Io en su página oficial.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar al de India en donde un oso perezoso atacó a una pareja, ocurrió en semanas pasada en Estados Unidos en donde un oso mató a su entrenador durante grabación de comercial.

