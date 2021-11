En India espuma tóxica cubre río sagrado donde decenas de devotos se bañan

La espuma blanca, una mezcla de aguas residuales y desechos industriales, se formó durante la última semana en secciones del río Yamuna, un afluente del sagrado río Ganges, que fluye a unas 855 millas (1.376 kilómetros) al sur del Himalaya a través de varios estados de la India.

Esta espuma picante contiene altos niveles de amoníaco y fosfatos, que pueden resultar en problemas respiratorios y cutáneos, según los expertos. Su llegada coincidió con Chhath Puja, un festival dedicado al dios sol Lord Surya. A principios de esta semana, se vio a algunos hindúes vadeando la espuma tóxica para bañarse y rezar en el río.

La devota Gunjan Devi dijo el martes que no tenía más remedio que bañarse en las aguas contaminadas.

"El agua está extremadamente sucia, pero no tenemos muchas opciones", dijo, informó Reuters. "Es un ritual bañarse en un cuerpo de agua, así que hemos venido aquí a bañarnos".

Algunos devotos se aventuraron a bañarse en las tóxicas aguas del río Yamuna.

Según Press Trust of India, el gobierno ha desplegado 15 barcos para eliminar la espuma, pero los expertos temen que ya haya causado daños importantes.

"El río en el tramo de Delhi es un río ecológicamente muerto", dijo Bhim Singh Rawat, de South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP). "No tiene peces ni aves de agua dulce. Ese ha sido el caso durante años".

Ríos contaminados de la India

Durante décadas, secciones del Yamuna se han visto afectadas por el vertido de productos químicos tóxicos y aguas residuales sin tratar. En varias secciones, el río de la India parece oscuro y fangoso, mientras que los desechos plásticos cubren sus orillas.

El río está más contaminado en las áreas que rodean Delhi, debido a la densa población de la ciudad y los altos niveles de desechos. Solo el 2% de la longitud del río fluye a través de la capital, pero Delhi aporta aproximadamente el 76% de la carga total de contaminación del río, según un comité de monitoreo del gobierno.

Rawat, de SANDRP, dijo que el río contaminado está afectando a las personas que viven en varias ciudades río abajo, incluidas Faridabad, Noida y Agra. "Miles de aldeanos toman agua de riego del río, llevan baldes al río para bañarse y beber", dijo.

En 2017, apareció una espuma de aspecto similar en el lago Varthur en la ciudad sureña de Bangalore. Fuertes ráfagas de viento llevaron el espumoso cóctel químico a las carreteras.

El mismo año, un lago en Bangalore estalló en llamas, lo que los expertos creen que se debió a rastros de petróleo en el agua.

