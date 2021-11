En Estados Unidos aseguran haber descubierto una nueva especie de dinosaurio

Los huesos de una nueva especie de dinosaurio fueron descubiertos por un grupo de científicos en Misuri, Estados Unidos; al parecer, este ser vivo llegó a medir entre siete y nueve metros de largo. Se trata de un género nunca antes determinado.

Durante una entrevista con el medio Fox2Now, Guy Darrough, paleontólogo jefe del equipo de investigadores, dijo que se trata del esqueleto de un ejemplar joven, cuya especie ha sido llamada “Parrosaurus missouriensis”.

“No puedo imaginar nada más impresionante que lo que descubrimos aquí (...). Un nuevo género en especies. Es (un) descubrimiento de alcance mundial”, dijo Darrough al medio sobre el fósil de dinosaurio encontrado en Estados Unidos.

Misuri podría tener más restos del dinosaurio “Parrosaurus missouriensis”

Los científicos encontraron más restos en el lugar/Foto: Vanguardia

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, tras el sorprendente hallazgo en el sitio, el cual aún no ha sido revelado con exactitud, llegaron otros paleontólogos y encontraron otro ejemplar de Parrosaurus missouriensis, aunque en esta ocasión se trataba de un adulto.

Pete Makovicky, profesor de ciencias ambientales y de la tierra en la Universidad de Minnesota, dijo que Misuri es uno de los territorios más singulares y que, probablemente, aún preserva los restos de dinosaurio de esta especie y otras más. Asimismo, los investigadores encontraron que el Parrosaurus missouriensis era herbívoro y tenía una boca similar al pico de un pato.

¿Cómo los dinosaurios habitaron gran parte de la Tierra?

Estos seres vivos lograron habitar miles de años la Tierra hasta que se extinguieron tras la caída del meteorito/Foto: USA Today

Un estudio acaba de encontrar la razón por la que estos seres vivos habitaron el planeta: la llegada de los dinosaurios a la Tierra coincidió con cambios ambientales impulsados por grandes erupciones volcánicas hace más de 230 millones de años.

En concreto los expertos se refieren a un evento conocido como Episodio Pluvial del Triásico Tardío (EPT), el cual supuso un aumento de la temperatura y la humedad a nivel mundial, lo que tuvo un gran impacto en el desarrollo de la vida animal y vegetal.

Esto coincidió con el establecimiento de las coníferas modernas, según revela el trabajo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Por lo tanto, es posible que aún falten varias especies de dinosaurio por encontrar en territorio estadounidense y otras zonas.

