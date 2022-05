En España, cientos protestan contra el regreso del ex rey Juan Carlos I

Aproximadamente 300 personas se manifestaron este domingo en la plaza central de Madrid para expresar su desaprobación hacia la visita del ex rey Juan Carlos I, quien se encuentra en España tras haberse exiliado en Emiratos Árabes Unidos.

Los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer “justicia” y leyendas en contra del ex monarca, como “Borbón, a prisión”, toda vez que fue señalado por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, lo que lo obligó a abandonar el país.

Como informó La Verdad Noticias, el palacio real español informó que el ex rey regresaría a España tras haberse exiliado en Emiratos Árabes Unidos en agosto del 2020, debido a las fuertes acusaciones de corrupción vertidas en su contra. Esto provocó reacciones divididas entre el pueblo español.

¿Por qué volvió el ex rey Juan Carlos I a España?

Según información proporcionada, el ex rey Juan Carlos I solo permanecerá en España durante el fin de semana pues regresó para acudir a una regata en Sanxenxo, ubicada en Galicia, que se llevó a cabo este domingo. Posteriormente, el lunes visitará a su hijo, el rey Felipe VI y otros miembros de la familia real para después regresar a Abu Dhabi.

Previo a esta visita, el palacio real español informó que el regreso del ex monarca responde a “su deseo por visitar a su familia y amigos frecuentes”, por lo que se precisó que todas estas reuniones serán de carácter privado.

Cabe mencionar que en marzo pasado, la Fiscalía General del Estado de España archivó todas las investigaciones en contra de Juan Carlos I, pero los escándalos por corrupción dañaron su imagen y se sospecha que fueron la razón principal por la que adjudicó en 2014, para dejarle el poder a su hijo, Felipe.

Izquierda española condena el regreso de Juan Carlos I

La oposición arremetió contra la visita del ex monarca

En ese sentido, one Belarra, secretaria general del partido Podemos condenó el regreso del ex rey Juan Carlos I a España “para asistir a una regata y no rendir cuentas ante la justicia y la ciudadanía. Cabe mencionar que en dicho país hay un ambiente de tensión por el brote de viruela del mono.

