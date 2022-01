En Colorado casi 1000 viviendas fueron destruidas por incendio forestal

Es Estados Unidos casi 1000 viviendas fueron destruidas por incendio forestal

Un funcionario de Colorado dijo que casi 1,000 casas fueron destruidas, cientos más resultaron dañadas y que tres personas están desaparecidas después de que un incendio forestal quemó numerosos vecindarios en un área suburbana en la base de las Montañas Rocosas al noroeste de Denver.

El alguacil del condado de Boulder, Joe Pelle, también dijo el sábado que los investigadores aún están tratando de encontrar la causa del incendio que estalló el jueves.

Las autoridades habían estimado anteriormente que al menos 500 casas, y posiblemente 1,000, fueron destruidas. También anunciaron el sábado temprano que dos personas estaban desaparecidas.

El incendio forestal azotado por el viento ennegreció vecindarios enteros en el área entre Denver y Boulder.

Las autoridades habían dicho anteriormente que no faltaba nadie. Pero la portavoz del condado de Boulder, Jennifer Churchill, dijo el sábado que se debió a la confusión inherente cuando las agencias luchan por manejar una emergencia.

Pelle dijo que los funcionarios estaban organizando equipos de cadáveres para buscar a los desaparecidos en el área de Superior y en el condado no incorporado de Boulder.

La tarea se complica por los escombros de las estructuras destruidas, cubiertos por 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve arrojada por una tormenta durante la noche, dijo.

Al menos 991 casas fueron destruidas, dijo Pelle: 553 en Louisville, 332 en Superior y 106 en partes no incorporadas del condado. Cientos más resultaron dañados. Pelle advirtió que la cuenta no es definitiva.

El incendio forestal consumió 1000 casas a principios del Año Nuevo.

La causa del incendio estaba bajo investigación. Pelle dijo que los funcionarios de servicios públicos no encontraron cables eléctricos caídos alrededor del lugar donde estalló el incendio.

Dijo que las autoridades estaban siguiendo una serie de pistas y habían ejecutado una orden de registro en "un lugar en particular". Se negó a dar detalles.

Al menos siete personas resultaron heridas en el incendio forestal que estalló en Louisville y Superior y sus alrededores, ciudades vecinas a unas 20 millas (32 kilómetros) al noroeste de Denver con una población combinada de 34,000. Se temía que se destruyeran más de 500 viviendas.

El incendio, que quemó al menos 24 kilómetros cuadrados (9.4 millas cuadradas), ya no se consideraba una amenaza inmediata, especialmente después de un vertido nocturno de nieve y temperaturas gélidas el sábado.

Residentes de Colorado entre fuego y frío

El intenso frío agravó la miseria de los residentes de Colorado que comenzaron el nuevo año tratando de salvar lo que quedaba de sus hogares.

Al menos 6 pulgadas (0,15 metros) de nieve y temperaturas de un solo dígito proyectan una escena espeluznante en medio de restos de casas aún humeantes.

A pesar del impactante cambio de clima, el olor a humo aún impregnaba las calles vacías bloqueadas por tropas de la Guardia Nacional en Humvees.

Los equipos de servicios públicos lucharon para restaurar el servicio de electricidad y gas a los hogares que sobrevivieron, y decenas de personas hicieron fila para recibir calentadores, agua embotellada y mantas en los refugios de la Cruz Roja.

Xcel Energy instó a otros residentes a usar chimeneas y estufas de leña para mantenerse calientes y evitar que las tuberías en casa se congelen.

Las familias llenaron una larga fila de autos esperando para recoger calentadores portátiles y agua embotellada en un centro de distribución del Ejército de Salvación en el YMCA en Lafayette, al norte de Superior.

Los estudiantes del último año de Monarch High School, Noah Sarasin, y su hermano gemelo Gavin habían sido voluntarios en ese lugar durante dos días, dirigiendo el tráfico y distribuyendo donaciones.

"Tenemos una casa, no hay calefacción, pero todavía tenemos una casa", dijo Noah Sarasin. "Solo quiero asegurarme de que todos los demás tengan calor en este día tan frío".

Hilary y Patrick Wallace tomaron dos calentadores y luego pidieron 2 mocas de chocolate caliente en un café cercano. La pareja Superior no pudo encontrar un hotel y estaba contemplando hacer una caminata de 3,2 kilómetros (2 millas) de regreso a su casa; su vecindario todavía estaba bloqueado al tráfico. La familia durmió en una habitación en la víspera de Año Nuevo.

Ambos lloraron cuando un hombre entró en la tienda y bromeó en voz alta diciendo que había perdido sus tazas de café, y todo lo demás, en el fuego. El hombre estaba de buen humor, riéndose de la ironía de la situación.

“Tengo un calefactor y una casa para instalarlo. Ni siquiera sé qué decirles ", dijo Hilary, secándose una lágrima.

El residente de Superior, Jeff Markley, llegó en su camioneta para recoger un calentador. Dijo que se sentía afortunado de ser "simplemente desplazado" ya que su casa está intacta.

“Nos las arreglamos, nos quedamos con amigos y estamos optimistas para el nuevo año. Tiene que ser mejor que este último ”, dijo Markley.

No todo el mundo se sintió tan positivo.

“Es agridulce porque tenemos nuestra casa, pero nuestros amigos no. Y nuestros vecinos no ”, dijo Judy Givens, residente de Louisville, mientras tomaba un calentador con su esposo, Rusty. “Pensamos que 2022 podría ser mejor. Y luego tuvimos omicron. Y ahora tenemos esto, y no está comenzando muy bien ".

Decenas de personas caminaron penosamente por la nieve para determinar el estado de sus hogares y llevarse sus pertenencias.

Brian Williams, un residente de Superior, usó un trineo para evacuar a su hijo de su casa mientras el incendio se desataba. Sobrevivió al incendio, pero estaba lleno de cenizas y carecía de servicios.

"Tuvimos que conseguir nuestras insignias para el trabajo y la medicina y esas cosas", dijo Williams.

