En Colombia, proponen regalar droga para combatir al narco

En medio de la ‘guerra’ por narcotráfico en Colombia, Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia, propuso combatir el mercado con un registro estadísticos de personas adictas a quienes dijo, les regalará la droga.

Ante los medios de comunicación, el político aclaró que el tema se tiene que combatir con “capitalismo” no con “plomo, no es con más violencia, no es decretando enfrentamientos sin igualdad de condiciones”.

La segunda vuelta de las elecciones en Colombia se llevarán a cabo el próximo 19 de junio y los candidatos que pasaron a esta nueva fase son el candidato del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, del partido Colombia Humana.

El candidato de Liga de Gobernantes Anticorrupción detalló “el adicto a las drogas es un enfermo y quien cura las enfermedades es el Estado”. En ese sentido agregó que “si tomamos a todos los adictos de Colombia y los identificamos mediante un registro estadístico y de un reconocimiento de quienes son y les entregamos la droga gratis”.

“Si a los adictos les entregas la droga gratis. Ya sea intravenosa, aspirada u oral, pues se acabó la demanda. Entonces dirá ¿para qué compro si me la regalan? y la oferta se acaba y la guerra se acaba. Es la única manera”, apuntó el candidato presidencial.

La propuesta de Rodolfo Hernández candidato presidencial provocó todo tipo de reacciones en especial de su contrincante, Gustavo Petro, izquierdista que va por la presidencia por el partido Colombia Humana.

¿Qué es el fenómeno del narcotráfico en Colombia?

El narcotráfico en Colombia es un fenómeno ampliamente investigado, en especial ahora, cuando el país vive un proceso de transición con la guerrilla. Es por ello, que uno de los temas que más acapara las miradas de los candidatos presidenciales de Colombia de las elecciones 2022 es el combate al narcotráfico.

