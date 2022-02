En Canadá circulan conspiraciones y acusaciones de traición tras fin de bloqueo

En Ottawa circulan conspiraciones y acusaciones de traición tras fin de bloqueo

Cuando miles de manifestantes contra las restricciones de COVID-19 llegaron a Ottawa el mes pasado, parecía inimaginable que tomarían partes de la capital de Canadá con poca resistencia.

Para su propia incredulidad, los manifestantes de derecha pronto controlaron las calles fuera del parlamento, burlando descaradamente la ley en la creencia de que nada podría detenerlos.

Este fin de semana, sin embargo, el bloqueo terminó en incredulidad, acusaciones de traición y cuestionamientos sobre el futuro del movimiento de protesta.

El viernes y el sábado, cientos de oficiales realizaron una de las operaciones policiales más grandes de Canadá, trabajando para limpiar Parliament Hill y el área circundante.

Camiones, autocaravanas y estructuras habían bloqueado las carreteras durante casi un mes, en protesta por las restricciones de salud pública relacionadas con el coronavirus. y, en general, el gobierno de Justin Trudeau.

La policía canadiense se movilizó para retirar el bloqueo en Ottawa.

Desplegando escuadrones antidisturbios, unidades montadas y vehículos armados, la policía despejó gran parte del área. Para el domingo por la mañana, más de 191 habían sido arrestados y 57 vehículos habían sido remolcados. Los manifestantes permanecieron en algunas áreas, pero Wellington Street, frente a Parliament Hill, estaba vacía.

Había una sensación de normalidad en el horizonte para los residentes de Ottawa, pero la policía advirtió que la operación no había terminado.

“Estamos en esto hasta que termine”, dijo el jefe interino Steve Bell, mientras los oficiales trabajaban para poner fin a la “ocupación ilegal”.

El rápido desmantelamiento de los bloqueos contrastó con las semanas de audaces protestas en las que los camioneros se burlaron de los estatutos y tocaron las bocinas a todas horas.

Incluso cuando la policía amenazó con romper los bloqueos y el primer ministro, Trudeau, invocó la Ley de Emergencias, muchos manifestantes no se inmutaron, argumentando que la policía no tenía la autoridad para disolver las protestas. Personas influyentes clave en el movimiento, incluyendo a Pat King, reiteradamente reforzaron este mensaje.

“King les dijo a los manifestantes que las advertencias de la policía no eran oficiales porque no tenían firmas o que la ciudad no tenía un jefe de policía, por lo que nadie podía dar la orden”, dijo Kurt Phillips de Canadian Anti-Hate. La red. “Y le estaba diciendo esto a personas que realmente no entienden cómo funciona el gobierno”.

Pero en los últimos días del bloqueo, en medio de informes de congelamiento de cuentas bancarias de algunos líderes, el desafío dio paso a la incertidumbre. La noche anterior a la operación policial, algunos conductores abandonaron la ciudad después de que las empresas de camiones, por temor a la ruina, les ordenaran regresar a casa.

Aún así, incluso cuando la policía invadió el área el viernes, muchos manifestantes expresaron su incredulidad de que los arrestos fueran posibles.

“No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. No tienes derecho”, suplicó una mujer mientras una fila de policías avanzaba hacia un bloqueo en la calle Rideau. Otro se echó a llorar cuando se llevaron a los manifestantes.

A medida que se difundían imágenes de arrestos y peleas, en el sitio de mensajería segura Telegram, los grupos que apoyaban a los camioneros reaccionaron con conmoción y escepticismo.

Canadá ‘vinculado a redes globalistas’ según conspiranoicos

Un usuario afirmó que los oficiales estaban con las Naciones Unidas, parte de una teoría de conspiración común que sostiene que el gobierno de Canadá está vinculado a redes globalistas.

“Si tuvieran tantos oficiales, no habría crimen en la ciudad”, escribió el usuario. Varias fuerzas policiales, incluida la policía de la ciudad de Ottawa, la policía provincial de Ontario, la Real Policía Montada de Canadá y la Sûreté du Québec, participaron en la operación para despejar las calles.

A otros se les dijo, a menudo por parte de los líderes y organizadores de las protestas, que la policía apoyaba su movimiento.

“Honestamente creen que todo Canadá los apoya. Y les sorprende saber que no son vistos como héroes”, dijo Carmen Celestini, becaria postdoctoral del Proyecto de desinformación de la Universidad Simon Fraser, y agregó que muchos creían que los policías estaban de su lado.

“Y ahora se han dado cuenta de que eso no es cierto”.

La policía arrestó a casi todos los líderes de la protesta que llamaron a los manifestantes a "mantener la línea". Pero la facilidad percibida con la que algunos se entregaron provocó una sensación de traición.

Un usuario de un grupo de Telegram acusó a Tamara Lich, la principal recaudadora de fondos, de tener vínculos con el financiero George Soros.

“Muchos canadienses patriotas fueron engañados para que creyeran que este [convoy] era real”, escribió el usuario.

Benjamin Dichter, un líder de la protesta, pidió a sus partidarios que se mantuvieran firmes, pero se fue de Ottawa antes de que pudiera ser arrestado. Su decisión llevó a un usuario de Telegram a llamarlo un "operativo globalista que subvierte el convoy de la libertad".

“Figuras influyentes realmente estaban impulsando la desinformación para mantener a los manifestantes allí”, dijo Celestini.

“Pero a pesar de que les dijeron a sus seguidores que ‘mantuvieran la línea’, realmente no tenían un plan sobre qué hacer cuando ocurrieran los arrestos. Los líderes sabían que tendrían un plan de escape y que estarían bien. Pero su decisión de dejar a sus seguidores ahí afuera para enfrentar las consecuencias te ayuda a ver su carácter”.

Es poco probable que desaparezcan las teorías de la conspiración y la ira populista que sustentan el momento de los camioneros. Los expertos dijeron que los partidarios probablemente intentarán convertir el resultado de la barricada en una víctima.

“Hay una serie de políticos que buscan usar esto como un trampolín”, dijo Phillips, advirtiendo sobre una “fuerza disruptiva” en la política canadiense.

Los rumores falsos de una mujer asesinada por un caballo de la policía se han extendido por todo Canadá y Estados Unidos, amplificados por figuras de extrema derecha. A Celestini le preocupa que esa desinformación, rápidamente difundida por la transmisión en vivo y las redes de chat encriptadas, sea un problema.

“Hemos estado ignorando a personas como esta durante décadas. Pero ahora estamos viendo los frutos de cómo ignoramos y descartamos a las personas que creían en estas cosas”, dijo. “Se mantendrá la desconfianza que la gente tiene en las instituciones. Y eso deja una posibilidad real de que algo similar se pudra o crezca”.

