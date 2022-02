En 2021 Reino Unido registró récord histórico de incidentes de antisemitismo

En 2021 país en Europa registró récord histórico de incidentes de antisemitismo

Reino Unido experimentó la mayor cantidad de delitos antisemitas en 2021, según un informe de la organización sin fines de lucro Community Security Trust (CST).

En 2021, se informaron 2255 incidentes de odio, que es el número más alto jamás registrado desde que el CST comenzó a rastrear el número de incidentes de odio en 1984.

La cantidad de incidentes antijudíos ha batido el récord anual repetidamente cada año durante los últimos seis años, informa CST.

La cifra de incidentes registrados en 2021 superó los incidentes informados de 2020 en un 34 por ciento y es la primera vez que el grupo ha visto más de 2,000 incidentes antisemitas informados.

Los incidentes antisemitas alcanzaron el punto más alto jamás registrado durante 2021 según el informe británico.

CST señala que se informaron más de 700 incidentes, pero no se consideraron de naturaleza antijudía y, por lo tanto, no se contaron. De los que no se contaron, estaba la actividad antiisraelí que no era inherentemente antijudía.

La actividad antijudía se intensificó en el mes de mayo cuando surgieron informes de importantes escaladas de violencia en Israel y Gaza, informa CST. Los incidentes alimentados por el odio en mayo y junio de 2021 representan casi el 40 por ciento de todos los incidentes antisemitas en el año de 2021.

Grupos neonazis operan en Reino Unido

Más de 500 incidentes informados en Reino Unido fueron inducidos por la extrema derecha, mencionando temas del nazismo, y 90 instancias de la llamada "celebración del Holocausto", según el informe de CST, donde la gente esperaba que el genocidio volviera a ocurrir o celebraba el hecho de que había ocurrido durante la Segund Guerra Mundial.

Sin embargo, los incidentes antisemitas en línea se redujeron en un 13 por ciento en 2021, siguiendo una tendencia que la organización también observó en 2020.

