Empresa de Estados Unidos en problemas por pagar 1 dólar al día a los migrantes

Un jurado federal de Washington, Estados Unidos ordenó a un Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que pagaran el salario mínimo a un grupo de migrantes, esto luego de que se descubriera que realizaban actividades laborales en dicha institución por un pago de un dólar diario.

De acuerdo a información que circula en Internet, la empresa señalada es GEO Group, un fondo de inversión encargado de administrar prisiones y centros de salud mental que ha sido señalado más de una vez por dar un mal trato a migrantes detenidos. Ahora, son acusados de beneficiarse de forma injusta y de explotar a los reclusos de ICE en Tacoma.

GEO Group vuelve a ser acusado de maltratar migrantes.

“Esta corporación multimillonaria explotó ilegalmente a las personas que detiene para llenarse los bolsillos”, declaró Bob Ferguson, fiscal general de Washington, en un comunicado que ha sido enviado por e-mail a la agencia The Associated Press, mismo que La Verdad Noticias trae para ti.

Los migrantes recibirán un pago justo por su trabajo

Los migrantes deberían recibir 13.69 dólares por hora, pero solo recibieron un dólar por día.

La segunda sentencia, emitida este miércoles, busca dar un mensaje claro a los administradores de GEO Group: El estado de Washington no tolerará que las corporaciones que se enriquecen violen los derechos de la gente. Ahora, el jurado debe determinar la cantidad que se le deberá pagar a los migrantes por su trabajo realizado.

Sin embargo, llama la atención que esta cifra puede llegar a ser millonaria, ya que la Ley de Salario Mínimo de Washington establece que se le debe de pagar 13.69 dólares por hora, una cantidad sumamente mayor al dólar que recibían durante el día.

Empresa de Estados Unidos se defiende

La empresa intentó defenderse, asegurando que pagarle el salario mínimo a dichos migrantes sería discriminatorio.

En su defensa, la empresa GEO Group sostiene que los detenidos no son empleados, por lo que pagarles el salario mínimo sería discriminatorio para los presos de otros centros, quienes no reciben lo establecido por la ley. Sin embargo y durante el primer juicio, la empresa admitió que pudo darle un mejor sueldo a los migrantes, pero no lo hicieron.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales