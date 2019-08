Empleados latinos se burlan de una mujer de 91 años con demencia

Una mujer de 91 años fue víctima de “burlas” por parte de dos empleados del hogar de ancianos en donde se encuentra como inquilina, el caso se dio a conocer luego que la familia de la mujer demandará al centro para ancianos por los actos cometidos.

De acuerdo la informe, los dos cuidadores aparecieron en un video en Snapchat burlándose de la mujer con una bata de hospital, mientas que esta luchado contra ellos.

La víctima identificada como Margaret Collins se encontraba desde el pasado mes de diciembre en el Centro de Enfermería y Rehabilitación de The Abington of Glenview cuando la familia supo de los hechos, por lo que procedieron a interponer una demanda en contra del centro.

De acuerdo con el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, el video fue publicado en Snapchat bajo el título “Margaret odia las batas”, acompañada de dos emojis risueños.

Se dijo que el personal del hogar del ancianos sabia que al mujer le teme a las batas de hospital, por lo que se declaran como un acto delictivo.

En tanto, a través de un comunicado, la familia de la víctima describió: “Se burlaron deliberadamente y acosaron a mi madre… Lo hicieron para divertirse y lo publicaron para sus amigos”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Los empleados involucrados fueron suspendidos de sus labores hasta que se realicen las investigaciones correspondientes, sin embargo, se sostuvo que las acusaciones “no tenían fundamento”, por lo que a los seis días regresaron a sus puestos.

Los acusados confesaron que se trataba de una broma entre ellos sobre la aversión de Collins a las batas de hospital, y que conocían que estaba mía grabarla negándose a tocarla.

Te puede interesar: Incendio en Chicago deja 6 niños muertos y 2 adultos

Tras el caso, uno de los abogados de la familia de la víctima declaró: “No hicieron lo que debían hacer. No llamaron a la policía. No llamaron al defensor del pueblo del estado. No llamaron a IDPH, y le negaron a la familiar que estas personas hubieran traumatizado a la Sra. Collins”.