Empleado de restaurante DISCRIMINA a mujer y la corre del lugar por usar un hiyab

A través de redes sociales, circula un video en el que se ve a un empleado de un restaurante, ser aparentemente grosero con una mujer que se negó a quitarse el hiyab para empezar a trabajar en el establecimiento; todo sucedió en Texas, Estados Unidos.

HIYAB

La mujer identificada como Stefanae Coleman, de 22 años de edad, decidió convertirse al Islam en agosto de este 2019 y recientemente, comenzó a trabajar en un Chicken Express, en Saginaw, en octubre de 2019 gracias a la recomendación de su hermano.

Pero un día, simplemente no pudo continuar con su trabajo, pues un gerente del establecimiento, le dijo que no podía usar su hiyab, según informa el Dallas Morning News.

La joven mujer, alega que antes de que la contrataran, ella comentó que pretendía usar un hiyab durante sus horas de trabajo, pues se acababa de convertir al Islam a lo que sus jefes estaban de acuerdo, pues no hubo negativa de su parte.

Cuando entró a trabajar no parecía haber problema, por lo que todo iba bien; incluso, leyó el manual de empleados sobre las prendas de ropa que no estaban permitidas, y no había nada sobre un hiyab o sobre mujeres musulmanas.

“Si eso fuera un problema, no hubiera solicitado. Esto es parte de la religión”, comentó la mujer.

Te podría interesar: Donald Trump es ASESINADO en tarjeta navideña de revista para adultos

Su gerente le prohibió la entrada mientras tuviera puesto su hiyab, alegando que tenía que portar algo con el logotipo de Chicken Express.

“Tu trabajo es tu trabajo”, gritó el gerente a la fémina. “Tu trabajo no tiene nada que ver con tu religión”.

Sí­guenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana